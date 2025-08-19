Josè Mourinho, attuale tecnico del Fenerbahce, ha parlato ai microfoni di 'SportyNet' del suo passato e della sua carriera nella quale si è seduto sulle panchine dei club più importanti del mondo. Il portoghese ha anche allenato giocatori incredibili, uno su tutti Cristiano Ronaldo, ma alla domanda: "Quale giocatore che hai incontrato è il migliore?". La sua risposta è stata sorprendente.
LA RISPOSTA DI MOU
Il miglior giocatore incontrato in carriera: la risposta di Mourinho è sorprendente
Mourinho e il suo nome a sorpresa sul migliore incontrato in carriera—
La risposta di Josè Mourinho, a sorpresa, è stata infatti Lionel Messi: "Ogni volta che ho giocato contro di lui, mi ha costretto a pensare molto". Una risposta particolare, ma allo stesso tempo sorprendente per quelle che sono le origini di Mourinho e per il suo rapporto, ai tempi del Real Madrid, con Cristiano Ronaldo.
Dopo la Champions League vinta in maniera clamorosa con il Porto nel 2004, Josè Mourinho è passato in Premier League dove ha vinto il campionato sulla panchina del Chelsea targato Roman Abramovich. Poi c'è stata l'epopea all'Inter culminata con il trionfo nel Triplete nel 2010 in finale contro il Bayern Monaco a Madrid.
Successivamente l'approdo al Real Madrid e l'origine del dualismo, rovente, con il Barcellona di Pep Guardiola con battaglie epiche nella Liga, ma anche gli scontri in Coppa del Re. Poi il ritorno in Premier League con il Chelsea, il Manchester United ed il Tottenham. Una lunga militanza in Inghilterra seguita dai quasi tre anni alla Roma che hanno preceduto l'attuale arrivo al Fenerbahce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA