Thomas Muller devasta i giocatori del Bayern: “Onestamente sono arrabbiato”

Il Leverkusen ha cinque punti di vantaggio sui campioni in carica e rimane imbattuto in Bundesliga in questa stagione, avendo vinto 17 delle 21 partite di campionato.

A sua volta Thomas Müller ha criticato la prestazione dei suoi compagni di squadra. Il giocatore non ha incolpato l'allenatore Thomas Tuchel e ha insistito sul fatto che i giocatori dovevano fare di più. In un'intervista con Sky Sports Germany, ha detto: "Ad essere sincero, sono irritato. Per citare Oliver Kahn: "Quello che mi manca di noi giocatori è il modo in cui giochiamo con la palla. Stiamo mostrando approcci significativamente migliori in allenamento". Va bene sentire la pressione, ma ci vogliono energia e libertà. Questo manca nel nostro gioco".