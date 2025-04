Muller saluta il Bayern Monaco: a fine stagione sarà addio

Addio dolceamaro per il campione tedesco. Nonostante la volontà personale di proseguire, il club ha deciso di intraprendere un'altra strada.

Alessandro Savoldi 5 aprile - 10:43

Thomas Muller non sarà più un calciatore del Bayern Monaco nella prossima stagione. Il 35enne tedesco ha reso ufficiale l’addio a fine anno tramite un comunicato sui propri profili social.

Muller: "Il Bayern Monaco ha deciso di non negoziare un nuovo contratto" — “Dopo le numerose speculazioni che mi hanno riguardato di recente” inizia il comunicato, “vorrei cogliere l’occasione per fare chiarezza. Anche dopo tutti questi anni, a prescindere dal minutaggio, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare per vincere con questi colori. Un ruolo nel quale mi vedevo anche nel prossimo anno. Tuttavia, il club ha deciso in autonomia di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione”. Si tratta quindi, secondo Muller, di una decisione presa dalla dirigenza del Bayern Monaco.

Muller avrebbe voluto proseguire con i bavaresi — Muller avrebbe voluto, al contrario, proseguire con la maglia del Bayern: “Anche se questo non era in linea con i miei desideri personali, è importante che il club segua le sue convinzioni. Rispetto questa decisione, che il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio di Vigilanza non hanno certo preso con leggerezza”. Muller si è poi espresso sulla risonanza mediatica che il caso ha assunto con il passare del tempo. “Comprensibilmente, non mi è piaciuto il clamore mediatico delle ultime settimane e degli ultimi mesi.” Il tedesco però ha lanciato un messaggio di unità verso la fine della stagione: “Come nel calcio, dopo un passaggio sbagliato, bisogna riconquistare la palla tutti insieme. Negli ultimi giorni siamo riusciti a farlo, parlando della situazione con chiarezza”.

I ringraziamenti del giocatore tedesco — Spazio infine per i ringraziamenti di Muller: “Sento l’affetto di tutte le persone coinvolte nel mio lungo periodo al Bayern Monaco. Provo gioia profonda per aver giocato per la mia squadra del cuore per 25 anni, vissuti con incredibile intensità. Sarò sempre legato al Bayern, grazie ai tanti bei momenti insieme.” Infine, Muller si proietta verso il finale di stagione: “Ora mi concentro a pieno sui nostri obiettivi per quest’anno. Sarebbe un sogno per me portare a casa di nuovo la Bundesliga e raggiungere la finale di Champions League da giocare in casa. Darò tutto per questo.”

I tanti successi di Muller con la maglia del Bayern Monaco — L’esperienza di Thomas Muller al Bayern Monaco si chiude dopo 17 stagioni in prima squadra, con più di 740 partite giocate in tutte le competizioni e 247 gol messi a segno. Nella sua permanenza all’Allianz Arena Muller ha vinto tutto: dodici campionati di Germania, record assoluto per un singolo calciatore, sei Dfb-Pokal e otto Supercoppa di Germania, altro primato. In ambito internazionale invece sono due le Champions League, due le Supercoppa Uefa e due mondiali per Club conquistate da Muller.