Il ct della Germania, Julian Nagelsmann, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro l'Olanda.

Luca Paesano 14 ottobre 2024 (modifica il 14 ottobre 2024 | 00:13)

Dopo il facile successo per 3-1 in casa della Bosnia Erzegovina, la Germania si prepara ad affrontare l'Olanda nella gara valida per la quarta giornata di Nations League. I tedeschi guidano il gruppo con 7 punti, segue proprio l'olanda con 5, l'Ungheria con 2 punti e la Bosnia con 1 punto. Il commissario tecnico Julian Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

Nagelsmann, la conferenza stampa — Sulla sfida di domani: "È una partita molto interessante contro un buon avversario. Avremmo potuto vincere all’andata ad Amsterdam, ma non ci siamo riusciti. Proveremo a farlo anche domani. Non mi interessa chi è il favorito. L'importante è che vinciamo. Abbiamo alcune assenze per infortuni, ma questo va a favore di chi ha meno spazio e potrà trovarlo domani. Cosa penso di Brobbey? Fisicamente è molto bravo. L'ho portato al Lipsia, ma poi me ne sono andato, è stata una sfortuna. Non è il classico attaccante che sta in area di rigore e spinge dentro. È difficile da difendere".

Poi, lo spoiler a sorpresa sulla formazione di domani: "Sarò diretto: domani giocheranno Stiller e Pavlovic dal primo minuto. Non prevedo di fare così tante modifiche. Alcuni giocatori erano stanchi dopo la partita con la Bosnia, ma è normale perché non c'è tanto tempo per riposarsi. Vedremo se sarà ancora necessario cambiare. Per ora sono previste quattro modifiche, in porta ci sarà Baumann".

Ancora su Stiller: "Angelo sta bene, si sta allenando bene e ha iniziato bene la stagione. Ha ancora alcune cose che può fare meglio, ma voglio anche metterlo alla prova e vederlo giocare. Mancano ancora due anni al Mondiale, quindi abbiamo bisogno anche di qualche giovane".

E sul suo futuro con la Germania: "Quando inizi un lavoro hai una certa convinzione. Abbiamo disputato un buon Europeo e ottenuto molto dal punto di vista calcistico. Non so ancora se lavoreremo insieme oltre il 2026. Per ora mi sento molto a mio agio nel lavoro".