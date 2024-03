Nahuel Molina fa felice il suo club da bambino: in arrivo compenso milionario!

Il Club Nautico Fitz Simón della città di Embalse nella provincia di Córdoba, che ha accolto da bambino Molina, percepirà un compenso milionario per il trasferimento dell'ex Udinese all'Atletico Madrid. Ecco perché

Ad Embalse, città e comune nel dipartimento di Calamuchita nella provincia di Córdoba in Argentina, saranno tutti contenti. Il piccolo e modesto club della cittadina, il Club Nautico Fitz Simón, riceverà un risarcimento milionario...da Nahuel Molina. Ecco il motivo.

Il compenso per i diritti di formazione...

Sì proprio così. Il club in cui da bambino Nahuel Molina ha mosso i primi passi da calciatore, Club Nautico Fitz Simón, ha annunciato che riceverà un compenso milionario quantificabile in 33 milioni di pesos. Perché? Al modesto club di Embalse, paese natale dell'ex Udinese e campione del Mondo con l'Argentina, verrà corrisposta una percentuale dal trasferimento di Molina dai friulani all'Atletico Madrid per le spese di formazione e il meccanismo di solidarietà. La cifra verrà destinata alle opere infrastrutturali.