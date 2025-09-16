derbyderbyderby calcio estero Nantes e OM, tensioni durante la riunione della Lega: “Non vi vergognate?”

Nantes e OM, tensioni durante la riunione della Lega: "Non vi vergognate?"

Il massimo dirigente dell'OM aveva aspramente criticato il calcio francese lo scorso febbraio, le sue parole non sono state dimenticate soprattutto dal presidente del Nantes.
Mattia Celio Redattore 

Tensione alle stelle durante la riunione della Lega Professionistica Calcio Francese. Il fatto, che ha visto come principali protagonisti il presidente del Nantes, Waldemar Kita, e quello dell'OM Pablo Logoria, ha rischiato di andare oltre le parole. Come riporta l'Equipe, i massimi dirigenti sarebbero andati l'uno contro l'altro dopo un commento di Logoria sull'assenza di Philippe Diallo, presidente della Federazione Calcio Francese (FFF). Ecco come è andata.

I tifosi del Marsiglia, club di Pablo Logoria, accusato di dure parole verso il calcio francese

Francia, attimi di tensione tra i presidenti di Nantes e OM

"Non ti vergogni? Chi sei tu per dire questo?". Sono le critiche lanciate dal presidente del Nantes Walderan Kita a Pablo Logoria in riferimento alle parole del dirigente del Marsiglia del febbraio dello scorso anno, quando parlò di "corruzione" in Ligue1. Questa è stata la causa che ha provocato grandi tensione ieri sera durante la riunione della Lega Professionistica Calcio Francese.

Tra i presenti c'erano i massimi dirigenti delle squadre, ma alla riunione mancava il personaggio principale, ovvero il presidente della FFF Philippe Diallo. Ma a fare ancora più rumore è stata, appunto, la presenza del presidente dell'OM. Le sue critiche alla Lega Francese dello scorso febbraio, dopo la sconfitta del Marsiglia per 0-3 contro l'Auxerre, non sono certo state dimenticate. Soprattutto dal massimo dirigente del Nantes.

Le dure parole di Kita nei confronti di Longoria

un campionato di merda... Se il Marsiglia ci fa un'offerta per la Super League, abbandoneremo immediatamente la Ligue 1. È pura corruzione". Con parole dure, Kita ha criticato Longoria per aver attaccato il calcio francese, che lo aveva accolto. Gli ha rinfacciato di "aver sputato nella minestra che gli è stata offerta", di aver criticato tutto ciò che viene fatto in campionato mentre ne è vicepresidente e di non essere degno di ricoprire tale carica. Gli ha persino chiesto di dimettersi. Longoria ha cercato di giustificarsi, ma non si è scusato.

