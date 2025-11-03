Napoli-Eintracht Francoforte, il pronostico: Conte, vietato sbagliare!

Napoli-Eintracht Francoforte, 4° turno di Champions League: info partita, probabili formazioni, scopri il pronostico della sfida del Maradona

Vincenzo Bellino Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 09:59)

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League si apre con una sfida dal sapore di ultima spiaggia: Napoli–Eintracht Francoforte. Al Maradona gli uomini di Antonio Conte cercano il riscatto dopo la disfatta di Eindhoven, mentre i tedeschi di Dino Toppmöller vogliono interrompere una pericolosa spirale di risultati negativi. In palio ci sono punti pesantissimi per la corsa alla qualificazione: chi perde, rischia seriamente di salutare l’Europa.

Qui Napoli — Il momento è delicatissimo. Gli azzurri arrivano da una pesante sconfitta per 6-2 contro il PSV e da due trasferte europee da dimenticare. In Champions, i partenopei hanno raccolto appena tre punti in tre gare, frutto di una sola vittoria e due ko.

Conte, apparso determinato in conferenza stampa, ha chiamato a raccolta il popolo del Maradona: “Abbiamo bisogno dell’energia del nostro pubblico per rialzarci”. Tatticamente, il tecnico sembra intenzionato a puntare su un tridente offensivo formato da Politano, Højlund e Neres, con l’obiettivo di aggredire subito la difesa tedesca.

Qui Eintracht Francoforte — Dopo l’esordio da sogno in Champions con il 5-1 al Galatasaray, l’Eintracht ha perso smalto e fiducia. Sono infatti arrivate due sconfitte consecutive con punteggi pesanti: 5-1 contro l’Atlético Madrid e 5-1 contro il Liverpool.

Il morale non è dei migliori nemmeno in patria: pareggio con l’Heidenheim in Bundesliga ed eliminazione in Coppa di Germania per mano del Dortmund. Il tecnico Toppmöller cerca risposte immediate da una squadra che, pur essendo talentuosa, sta soffrendo troppo in fase difensiva.

Napoli-Eintracht Francoforte, probabili formazioni — Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Højlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Eintracht Francoforte (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan. Allenatore: Dino Toppmöller

Napoli favorito: le quote — Secondo i bookmakers, il Napoli è favorito:

1 (Napoli): 1.60

X (Pareggio): 4.35

2 (Eintracht): 5.00

Le opzioni Goal e Over 2,5 potrebbero essere delle piste percorribili viste le difficoltà difensive del Napoli in Europa e dell'Eintracht, in generale. Le recenti goleade incassate sono più di un indizio:

Goal: 1.60

No Goal: 2.20

Over 2.5: 1.70

Under 2.5: 2.05

Il pronostico di DDD — Napoli chiamato dunque ad una reazione d'orgoglio in Europa, ecco perché nel nostro pronostico consigliamo di puntare sul successo del Napoli, col Goal in abbinamento.

Il pronostico di DDD: 1+Goal

Napoli-Eintracht Francoforte, cosa scommettere —

Esito Finale 1

1+Goal

Goal

Over 2,5