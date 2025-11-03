Napoli-Eintracht Francoforte, dove vedere la partita in tv e streaming LIVE

Le due squadre puntano al riscatto in Europa dopo aver perso pesantemente le rispettive partite della giornata precedente

Jacopo del Monaco 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 20:32)

Napoli ed Eintracht Francoforte sono due delle squadre che daranno il via alla quarta giornata della Champions League e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove vedere la partita. Le due compagini si affronteranno alle ore 18:45 di martedì 4 novembre presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

Gli utenti che hanno effettuato la registrazione al sito Bet365 possono usufruire di un vantaggio importante: la visione in diretta streaming ed in maniera completamente gratuita delle partite di diversi sport. Per avere maggiori dettagli sul ricco palinsesto del sito di scommesse, sarà sufficiente cliccare qui.

Napoli-Eintracht Francoforte, dove vedere il match — Nella precedente giornata della massima competizione europea, le due squadre hanno subito due sconfitte molto pesanti e sono a caccia di un riscatto. Il match tra Napoli e Francoforte avrà inizio alle ore 18:45 di martedì 4 novembre e si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253. In streaming, invece, la sfida sarà visibile sia su Sky Go che su NOW TV.

La situazione dei due club — Il decimo turno della Serie A terminerà questa sera, ma il Napoli ha la certezza di chiuderla da capolista del campionato con 22 punti. Dietro la squadra di Antonio Conte, che ha pareggiato 0-0 in casa contro il Como, ci sono Milan, Inter e Roma che hanno tutte un punto in meno. Nella precedente giornata di Champions, la squadra Campione d'Italia ha subito una pesante sconfitta per 6-2 in casa del PSV, dove giocano l'ex nerazzurro Perisić l'ex Parma Dennis Man, che in quella partita ha segnato una doppietta.

L'Eintracht Francoforte, allenato da Dino Toppmoller, in questo momento occupa l'ottava posizione nella classifica della Bundesliga e nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro l'Heidenheim. A fine ottobre, le Aquile sono state eliminate dalla DFB-Pokal dopo aver perso ai rigori contro il Borussia Dortmund. Nella massima competizione europea, invece, hanno esordito vincendo 5-1 contro il Galatasaray e poi, con lo stesso risultato, hanno perso contro Atlético Madrid e Liverpool. Tra i migliori giocatori dell'Eintracht c'è l'attaccante Jonathan Burkardt, il quale ha segnato 8 gol fino a questo momento della stagione.

Probabili formazioni — Conte, contro i tedeschi, potrebbe schierare Lobotka dal primo minuto. Tuttavia, dovrà fare a meno dello squalificato Lucca e degli infortunati De Bruyne, Lukaku, Gilmour e Meret mentre sono fa valutare le condizioni di Spinazzola. L'Eintracht, invece, non avrà a disposizione Uzun, Baum ed Oscar Højlund, fratello del napoletano Rasmus.

NAPOLI (4-3-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, R. Højlund, D. Neres. All: Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaïbi, Brown; Götze; Burkardt, Knauff. All: Toppmoller