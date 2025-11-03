Liverpool-Real Madrid, il pronostico dell’intelligenza artificiale

Per il Real, è un'opportunità per cementare il primo posto e mandare un messaggio alle grandi d'Europa. Per il Liverpool, è una partita da non sbagliare: una sconfitta complicherebbe seriamente il cammino

Samuele Dello Monaco 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 12:02)

Martedì 4 novembre 2025, Anfield si prepara per una notte che va oltre i semplici tre punti della League Phase della Champions League. È una serata fatta di fantasmi del passato e di destini da definire. La classica tra Liverpool e Real Madrid mette in campo più dei semplici tre punti.

Come arrivano le squadre al match — Il Liverpool, complici anche i fattori extra campo, sta affrontando una stagione molto complicata, lontana dai successi e dalle statistiche dell'anno passato. La squadra di Slot arriva dalla vittoria con l'Aston Villa, un successo che dà ossigeno ai Reds dopo le sei sconfitte nelle ultime sette partite. La difesa, una volta solida e inscalfibile, oggi rappresenta il tallone d'Achille della compagine inglese: sono 14 i gol subiti in campionato in nove partite.

I Blancos, sotto la gestione di Xabi Alonso, stanno trovando intesa e ritmo, creando una macchina quasi perfetta. In Champions League il cammino è stato perfetto fin qui, mentre la vetta della classifica del campionato spagnolo certifica la costanza dei Blancos.

Dopo tre giornate della nuova fase a gironi, il Real Madrid è saldamente al comando (1° posto generale con 9 punti), mentre il Liverpool insegue (10° posto con 6 punti).

Le probabili formazioni di Liverpool-Real Madrid — Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk (C), Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike. Allenatore: Slot

Real Madrid (3-4-3): Courtois; Militão, Huijsen, Alaba; Alexander-Arnold, Tchouaméni, Bellingham, Carreras; Güler, Mbappé (C), Vinicius Jr. Allenatore: Xabi Alonso

I duelli chiave — Trent Alexander-Arnold vs Andy Robertson L'ex eroe di casa, ora esterno destro a tutta fascia nel 3-4-3 di Alonso, si scontrerà direttamente con il suo "socio" di fascia. L'accoglienza di Anfield e la sua gestione emotiva saranno tanto importanti quanto la sua prestazione tecnica.

Vinicius Jr. vs Conor Bradley Un Vinicius Jr. motivato e "perdonato" è uno dei giocatori più pericolosi al mondo. Avrà il compito di puntare e mettere in crisi il giovane terzino destro del Liverpool, Conor Bradley, che si prepara a una delle notti più difficili della sua carriera.

Kylian Mbappé vs Virgil van Dijk Il miglior attaccante del mondo contro un difensore che cerca di ritrovare la sua invincibilità. La difesa del Liverpool è stata "inconsistente" e Van Dijk è l'ultimo baluardo. La velocità di Mbappé e la sua capacità di dialogare con Vini Jr. e Güler potrebbero essere letali.

La previsione di Liverpool-Real Madrid secondo l'intelligenza artificiale — La partita inizia sotto una pioggia battente e un muro assordante di suoni. L'accoglienza di Anfield per Trent Alexander-Arnold è un misto di fischi assordanti e applausi confusi. L'emozione è tanta per lui, e i suoi primi minuti sono nervosi, contratti. Ma mentre la Kop è ossessionata dal suo fantasma sulla fascia destra, il vero incubo si materializza a sinistra. Al minuto 24, Jude Bellingham recupera palla a centrocampo, alza la testa e serve Vinicius. Il brasiliano punta dritto Conor Bradley, lo salta con un doppio passo secco e scarica un cross teso sul secondo palo dove Arda Güler, in spaccata, anticipa Robertson. 0-1 per il Real Madrid.

Il Liverpool, ferito, reagisce con orgoglio. Nella ripresa, Salah colpisce un palo clamoroso. Anfield ci crede, spingendo i Reds in un assalto disperato. Ma così facendo, lascia praterie. Al minuto 72, la storia si chiude. Trent Alexander-Arnold, finora timido, intercetta un passaggio stanco di Mac Allister. Senza pensare, con un gesto che i tifosi del Liverpool hanno visto mille volte, lancia un pallone di 60 metri a cambiare gioco, trovando Vinicius Jr. in corsa sulla sinistra. Il brasiliano controlla, attira su di sé Van Dijk, e serve all'indietro l'accorrente Mbappé.

Il francese non sbaglia. 0-2 Blancos. Il triplice fischio arriva poco dopo la sostituzione, con fischi, di Trent Alexander Arnold. Il Real Madrid ha espugnato Anfield.