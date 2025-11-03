Decisivi Paquetà, l'autogol di Botman e la rete di Soucek a tempo scaduto, dopo il vantaggio degli ospiti

Filippo Montoli 3 novembre - 11:44

Il West Ham ha vinto 3-1 contro il Newcastle nella domenica di Premier League. I londinesi trovano così il secondo successo in campionato e abbandonano il penultimo posto. Prima vittoria per Nuno Espirito Santo con gli Hammers. Ma soprattutto, tornano i tre punti al London Stadium dopo 8 lunghi mesi d'attesa. L'ultima volta risale al febbraio di quest'anno, contro il Leicester. Il West Ham e i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, ma la classifica rimane complicata.

West Ham, Paquetà e Soucek riportano la vittoria al London Stadium — La partita sembrava dover portare a un'ennesima brutta prestazione per il West Ham. Il gol in apertura di gara di Murphy, dopo solo 4 minuti, aveva fatto temere il peggio. I tifosi Hammers erano ormai abituati a vedere la propria squadra non vincere in casa. La memoria doveva tornare al 27 febbraio scorso per ricordare quali sensazioni si provassero. Contro il Leicester furono un gol di Soucek e un autogol di Vestergaard a essere decisivi. Con il Newcastle, sono sempre il ceco e un autorete a esserlo in parte.

La reazione della squadra di Espirito Santo arriva dopo 35 minuti, quando l'ex Milan Paquetà trova il gol con un gran tiro dalla distanza. Gli Hammers riescono a ribaltare il risultato appena prima dell'intervallo, quando Botman, nel tentativo di bloccare in scivolata un cross, la infila nella propria porta. Il secondo tempo è quasi un monologo del Newcastle, anche se ai padroni di casa è annullato un gol di Potts per fuorigioco. La rete decisiva arriva all'ultimo secondo di partita in contropiede, con Soucek che insacca a porta vuota dopo la respinta di Pope sul tiro di Bowen.

Dopo 8 mesi torna quindi la vittoria al London Stadium. Si tratta anche del primo successo per Espirito Santo da quando ha preso in carico la squadra. Nelle prime quattro gare aveva ottenuto un solo punto. I tre punti sono molto importanti per gli Hammers, che si portano a quota 7 dopo 10 giornate, superando il Nottingham Forest fermo a 6. La vittoria vale il terzultimo posto, a tre lunghezze dal Burnley. La prossima partita sarà proprio contro i Clarets e sempre in casa.