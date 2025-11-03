derbyderbyderby calcio estero “Siete idioti e vigliacchi!”: Joe Cole ricorda una delle peggiori sfuriate di Mourinho

IL RACCONTO

“Siete idioti e vigliacchi!”: Joe Cole ricorda una delle peggiori sfuriate di Mourinho

Mourinho Benfica
"Quel giorno sembravamo tanti condannati a morte". Cole però poi elogia il suo ex allenatore: "Mourinho sapeva quando abbatterti e quando rialzarti. E ci allenava come nessun altro"
Alessandro Stella
Alessandro Stella

Nel bene o nel male, spesso contemporaneamente, Jose Mourinho è un allenatore che ha sempre lasciato un ricordo nitido nei suoi giocatori. E c'è chi, come Joe Cole, a distanza di 20 anni ricorda ancora come se fosse ieri una delle tante sfuriate del tecnico portoghese. L'ex centrocampista inglese e lo Special One si sono incrociati al Chelsea tra il 2004 e il 2007, vincendo 6 titoli.

Nel 2005, dopo la gara di andata degli ottavi di Champions League, persa 2-1 dai Blues contro il Barcellona, Mourinho è stato protagonista di un pesante attacco contro la sua squadra. "Urlava in perfetto inglese: 'Idioti! Non avete pal**, siete dei vigliacchi. Era il vostro primo grande test e l'avete fallito. Siete andati al Camp Nou e vi siete nascosti. Avete zero coraggio", racconta Cole nella sua autobiografia, "Luxury Player", uscita in questi giorni.

Cole ricorda la sfuriata di Mourinho al Chelsea

—  

L'ira del portoghese, secondo il racconto di Cole, non ha risparmiato nemmeno giocatori importanti: "Si è scagliato contro Peter Cech, John Terry, Frank Lampard. Ha detto loro che Eto'o e Deco li avevano annientati in campo. José imprecava con rabbia, disprezzo e delusione. Era come essere in una stanza piena di condannati che attendono il loro turno. Nessuno in quel momento osava nemmeno schiarirsi la voce".

“Siete idioti e vigliacchi!”: Joe Cole ricorda una delle peggiori sfuriate di Mourinho- immagine 2
Joe Cole ex centrocampista del Chelsea (Foto di Ben Radford/Getty Images)

Il centrocampista poi prosegue, sottolineando come ha vissuto personalmente quel momento: "Pensavo: sta dando a ciascuno di loro venti secondi di critiche. Ora devo solo aspettare che sia il mio turno . Dovranno tirarmi su da terra". E invece Mourinho ha risparmiato Cole: "Mi sono sentito come un uomo bendato di fronte a un plotone di esecuzione, salvato però dalla morte all'ultimo secondo".

"Al ritorno abbiamo ribaltato il match, José mentalmente ti rendeva più forte"

—  

Ma quella pesante strigliata è servita ai giocatori del Chelsea per trovare la giusta mentalità. E infatti al ritorno i londinesi hanno ribaltato la sfida qualificandosi ai quarti di finale. "José voleva aggressività e pressione, e le ha ottenute . Al ritorno stavamo vincendo 3-0 prima ancora che il Barcellona entrasse in partita. Mourinho sapeva quando abbatterti e quando rialzarti. Quella sera, dopo il fischio finale, venne da me, mi abbracciò e gridò ai tifosi: 'Joe Cole! Abbiamo vinto grazie a lui!'. Era il suo modo di dire che mi aveva perdonato, e sentivo che lo aveva fatto".

“Siete idioti e vigliacchi!”: Joe Cole ricorda una delle peggiori sfuriate di Mourinho- immagine 3
Mourinho e John Terry ai tempi del Chelsea (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Infine Cole conclude, evidenziando l'importanza che ha avuto per lui Mourinho: "Ci allenava come nessun altro. Tutto si faceva con la palla e senza interruzioni. Ti chiedeva di pensare mentre giocavi. Un giorno ero stufo di lui e volevo andarmene. Ma il presidente Roman Abramovich mi ha convinto a restare con poche parole: 'Porta pazienza Joe. Mourinho a volte corre troppo tra il cuore e la bocca'. Fisicamente era estenuante, ma mentalmente ti rendeva più forte".

Leggi anche
Botta e risposta tra van Dijk e Rooney: “Lo scorso anno non parlava”
Kaio Jorge letale, Di Maria trascinatore e Gustavo Gomez eroico: il weekend degli ex Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA