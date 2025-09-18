José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica: c’è l’annuncio

José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica . Dopo aver esonerato Bruno Lage dopo la pesantissima batosta incassata in Champions League, perdendo clamorosamente in rimonta contro il Qarabag, il club ha annunciato ufficialmente il suo successore. Lo Special One ritorna dunque in Portogallo dopo la fine della sua ultima esperienza in Turchia con il Fenerbahce , da cui era stato esonerato proprio in seguito all'eliminazione dai play off di Champions League per mano del Benfica.

In un comunicato inviato alla Securities Market Commission (CMVM), il club annuncia: “ Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per firmare un contratto di lavoro sportivo valido fino alla fine della stagione sportiva 2026/27 . Si segnala inoltre che, 10 giorni dopo l’ultima partita ufficiale della stagione sportiva 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica che l’allenatore potrebbero decidere di non rinnovare il contratto per la stagione sportiva 2026/27”.

Si tratta di un ritorno per José Mourinho alla guida delle Aquile, che aveva già allenato, anche se per sole nove partite, nell'ormai lontano 2000. Il tecnico ha poi successivamente legato il suo nome ai rivali del Porto, con cui ha vinto due campionati, una coppa e, soprattutto, la storica Champions League nel 2004. Da lì, per Mou, è cominciato un lungo viaggio che lo ha portato sulle panchine di Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, fino alle più recenti esperienze con Tottenham, Roma e Fenerbahce.