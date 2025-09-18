José Mourinho torna al Benfica dopo l’esonero di Bruno Lage. Farioli elogia lo Special One: “È una leggenda del calcio portoghese e internazionale, un’ispirazione anche per me”. Rui Costa lo vuole già in panchina sabato sera

Silvia Cannas Simontacchi 18 settembre - 16:13

Ormai la notizia dell'accordo raggiunto tra Josè Mourinho e il Benfica è più che trapelata, e in giornata verranno definiti tutti i dettagli della nuova avventura in panchina dello Special One, questa volta di nuovo a casa. Come ci si aspettava, la notizia di questo inaspettato quanto clamoroso ritorno ha scosso il calcio portoghese.

Anche Francesco Farioli, attualmente allenatore del Porto, ha speso qualche parola in merito, in occasione della conferenza stampa precedente alla partita di domani sera alle 21.15 contro il Rio Ave.

Farioli: "Mourinho è una leggenda del calcio" Non erano in molti quelli che, solo poco tempo fa, avrebbero scommesso che a sostituire Bruno Lage alla guida del Benfica sarebbe stato proprio Mourinho. Invece, messo di fronte a un umiliante sconfitta per 3-2 in Champions League contro la Cenerentola del torneo, il club azero Qarabag, Rui Costa non ha avuto più dubbi. Furibondo, il presidente del Benfica aveva annunciato l'esonero dell'allenatore in carica all'1.20 del mattino, annunciando che si aspettava di avere il nuovo tecnico seduto in panchina in tempo per il prossimo incontro di sabato sera. Un uomo con un nome e un cognome: José Mourinho.

E chi se non lui? "Quando Mourinho era al Porto, è stato un grande momento per lui e per il club", ha commentato Francesco Farioli, incalzato dai giornalisti. "Non spetta a me giudicare la sua carriera", ha aggiunto. "È una leggenda del calcio portoghese e internazionale, oltre che un'ispirazione per molti allenatori. Anche per me".

Sulle polemiche che l'uomo di Setubal ha sollevato nel calcio turco, sul suo burrascoso esonero dal Fenerbahce del 29 agosto e sui 15 milioni di liquidazione ricevuti, l'italiano preferisce non commentare: "Non spetta a me parlare di quello che accade fuori dal mio club, il Porto. Questo è tutto ciò che posso dichiarare".

Nonostante le polemiche, è innegabile che senza lo Special One il calcio sia un po' più noioso.