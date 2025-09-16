Per questa nuova stagione, il Porto ha ingaggiato come nuovo allenatore Francesco Farioli. Con lui alla guida, la squadra portoghese ha iniziato benissimo il campionato con ben cinque vittorie di fila ed è prima in classifica a punteggio pieno. Adesso, il tecnico italiano vuole battere un record personale che ha stabilito quando sedeva panchina del Nizza.
Portogallo
Porto, la super partenza di Francesco Farioli che punta a un record personale
Porto, Francesco Farioli vuole superare i propri limiti—
Negli ultimi anni, Farioli è diventato uno dei migliori allenatori emergenti in Europa. Dopo alcune esperienze da vice-allenatore ed anche come allenatore dei portieri nello staff di Roberto De Zerbi prima al Benevento e poi al Sassuolo, il classe 1989 ha iniziato la sua carriera da tecnico. Tra il 2020 ed il 2023 ha allenato il Fatih Karagumrku e l'Alanyaspor, squadre della Turchia. Nella stagione 2023/2024 il Nizza lo ha ingaggiato e ha concluso la Ligue 1 al quinto posto con tanto di miglior difesa del campionato con soli 29 gol subiti, quattro in più rispetto al Paris Saint-Germain che ha vinto il titolo nazionale. La scorsa stagione Farioli ha allenato l'Ajax ed la vittoria dell'Eredivisie sembrava molto vicina, ma il PSV ha avuto modo di superare i Lancieri in classifica e vincere il titolo con un punto di differenza.
Visto che Farioli ha lasciato la squadra di Amsterdam, il Porto l'ha voluto ingaggiare. La sua avventura sulla panchina dei Dragões è iniziata benissimo con cinque vittorie di fila, tra cui quella nello scontro diretto contro i campioni in carica dello Sporting Lisbona. Come riportato dal sito portoghese A Bola, l'ex tecnico dell'Ajax vuole superare un record personale ottenuto durante l'esperienza al Nizza. Con la squadra francese, l'allenatore italiano è rimasto imbattuto per ben 13 partite consecutive, durante le quali ha collezionato 8 vittorie e 5 pareggi. Nei prossimi giorni, per il Porto inizierà un tour de force con cinque partite in poco più di due settimane. Partirà venerdì contro il Rio Ave e terminerà il 5 ottobre col big match contro il Benfica.
