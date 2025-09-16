Per questa nuova stagione, il Porto ha ingaggiato come nuovo allenatore Francesco Farioli . Con lui alla guida, la squadra portoghese ha iniziato benissimo il campionato con ben cinque vittorie di fila ed è prima in classifica a punteggio pieno. Adesso, il tecnico italiano vuole battere un record personale che ha stabilito quando sedeva panchina del Nizza.

Porto, Francesco Farioli vuole superare i propri limiti

Negli ultimi anni, Farioli è diventato uno dei migliori allenatori emergenti in Europa. Dopo alcune esperienze da vice-allenatore ed anche come allenatore dei portieri nello staff di Roberto De Zerbi prima al Benevento e poi al Sassuolo, il classe 1989 ha iniziato la sua carriera da tecnico. Tra il 2020 ed il 2023 ha allenato il Fatih Karagumrku e l'Alanyaspor, squadre della Turchia. Nella stagione 2023/2024 il Nizza lo ha ingaggiato e ha concluso la Ligue 1 al quinto posto con tanto di miglior difesa del campionato con soli 29 gol subiti, quattro in più rispetto al Paris Saint-Germain che ha vinto il titolo nazionale. La scorsa stagione Farioli ha allenato l'Ajax ed la vittoria dell'Eredivisie sembrava molto vicina, ma il PSV ha avuto modo di superare i Lancieri in classifica e vincere il titolo con un punto di differenza.