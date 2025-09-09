Il giovane e talentuoso allenatore ha già conquistato il cuore dei tifosi lusitani che hanno preso in prestito una canzone a lui dedicata composta da una band durante la sua esperienza all'Ajax.

Alessia Bartiromo 9 settembre - 16:53

Non è mai facile entrare nel cuore dei tifosi ma Francesco Farioli al Porto ci è riuscito subito, a suon di carattere, risultati ed entusiasmo. Il neo tecnico ha accettato l'incarico in Portogallo dallo scorso luglio dopo la bella avventura all'Ajax e tanti rumors di panchine anche in Italia. Non era il momento giusto per tornare nel Bel Paese, sposando immediatamente il progetto lusitano, con grandi soddisfazioni in avvio di stagione. Supporter in visibilio, con un particolare caso: sta infatti impazzando una canzone a lui dedicata, che risale proprio ai tempi dell'avventura in Olanda.

L'idea della canzone dedicata a Farioli — Il quotidiano A Bola, spiega le origini della canzone che sta impazzando tra i tifosi del Porto e dedicata a Farioli, intervistando uno degli autori. Si tratta di "Mister Farioli", realizzata dalla band olandese Red Light Italy ai tempi dell'Ajax, diventando prima una canzonetta orecchiabile poi un vero e proprio inno identitario in Portogallo. Come riporta il quotidiano online, l'idea è nata per celebrare la grande comunità italiana ad Amsterdam, con un legame che parte dalla musica passando per il calcio. Il tecnico ha infatti preso la squadra in un momento difficile riportandola in vetta, con la vittoria dello scorso campionato sfumata solo all'ultima giornata.

I tifosi del Porto pazzi del nuovo inno per Farioli — I casi della vita che si intrecciano in un destino più che roseo. La canzone dei Red Light Italy è infatti diventata un vero e proprio inno che accompagna le vittorie del Porto di Farioli sin da inizio stagione, conosciutissima in Portogallo e subito super virale anche sui social. Gli innesti in italiano poi, lasciano la grande connessione anche con il Paese d'origine dell'allenatore, piacendo davvero a tutti.

Ma non è l'unica rivelazione nell'aria: come ha dichiarato la band infatti, si sta lavorando a una nuove versione della hit in collaborazione con degli artisti portoghesi e renderla così ancora più personalizzata per la nuova avventura di Farioli al Porto. "Ci auguriamo possa vincere ovviamente il campionato e le migliori fortune, con la nostra canzone come colonna sonora", dichiara la band.