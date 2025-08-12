L'ex tecnico dell'Ajax debutta sulla panchina dei Draghi nel migliore dei modi: Pepe e Omorodion (doppietta) stendono i Conquistadores bianconeri

Mattia Celio Redattore 12 agosto - 10:00

Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Francesco Farioli sulla panchina del Porto. Il tecnico azzurro, reduce dall'esperienza con l'Ajax, non ha deluso al primo appuntamento della sua stagione. All'esordio nella Liga Portugal, i Draghi si sono presi l'intera posta in palio contro un Vitoria Guimarães mai in partita: 3 a 0 il risultato finale, con reti di Pepê e doppietta di Omorodion.

Porto, grande esordio per Farioli: Vitoria Guimarães annichilito 3-0 — Buona la prima per Francesco Farioli. L'allenatore azzurro ha fatto ieri sera il suo debutto nella Liga Portugal sulla panchina del Porto e non ha mancato all'appuntamento. Al Dragao di Oporto, i padroni di casa hanno vinto e convinto contro il Vitoria Guimarães portandosi a casa i primi tre punti della stagione grazie ad un ottimo 3 a 0 in una sfida mai messa in discussione. Protagonista Omorodion, autore di una doppietta.

Partita in discesa per il Porto fin dalle battute iniziali. Già dopo soli 12 minuti la squadra di Farioli ha sbloccato il risultato grazie a Pepê che, a tu per tu con il portiere, segna con un morbido pallonetto al termine di un veloce contropiede. Poi si scatena Omorodion, sempre più uomo copertina dei biancoazzurri. La prima delle due reti arriva al 30esimo su colpo di testa. Assist dell'ex Juventus Alberto Costa. La seconda nei minuti finali: tiro dalla distanza di Eustaquio, il portiere respinge e il numero si fa trovare sulla traiettoria e ribadisce in porta praticamente indisturbato.

Farioli e Porto cominciano così come meglio non potevano. Partita dominata fin dall'inizio e buona prova anche dei nuovi acquisti. Un segnale più che convincente in vista della lotta per il titolo. Prossimo appuntamento, valido per la seconda giornata del campionato portoghese, lunedì 18 agosto alle 21:15 contro Gli Vicente.