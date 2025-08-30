derbyderbyderby calcio estero Sporting Lisbona-Porto, statistiche e precedenti tra le due big portoghesi

Due delle grandi potenze lusitane si affrontano con l'obiettivo di portare a casa i tre punti e, soprattutto, mantenere il punteggio pieno
Jacopo del Monaco
Alle ore 21:30, presso lo Stadio José Alvalade, Sporting Lisbona e Porto si affronteranno in occasione della quarta giornata della Primeira Liga. Aspettando il calcio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra due delle squadre più importanti del Portogallo.

Sporting Lisbona-Porto, i precedenti

I due club, allenati rispettivamente da Rui Borges e dal nostro connazionale Francesco Farioli, fino ad ora hanno vinto tutte le partite di campionato e hanno entrambe 9 punti in classifica. Dal 1922 fino ad oggi, Leões e Dragões si sono affrontati 253 volte, tra cui ci sono variati precedenti nelle partite delle coppe nazionali terminati o dopo i supplementari o dopo i rigori: in generale, i padroni di casa hanno vinto 86 partite, sette in meno dei loro avversari di stasera; i pareggi sono stati 74. Per quanto riguarda i gol, lo Sporting ne ha segnati 355, quindici in più rispetto al Porto. Il miglior marcatore della sfida è Fernando Peyroteo che, in 25 partite contro i Dragões, ha segnato 23reti, tra cui ci sono quattro doppiette ed una tripletta.

Leões contro Dragões in campionato

Prendendo in considerazione le partite della massima competizione portoghese, le due squadre si sono affrontate 182 volte. Il Porto ha portato a casa la vittoria in 70 occasioni, nove in più rispetto ai loro rivali, mentre i match terminati in parità sono a quota 51. I Dragões non vincono una partita di campionato contro i biancoverdi dal 12 febbraio 2023: all'Alvalade, quel giorno, hanno vinto 1-2 grazie alle reti di Uribe e Pepê. Tenendo conto dei match di Primeira Liga giocati nella capitale portoghese, lo Sporting domina le statistiche con 47 vittorie, 23 pareggi e 21 sconfitte.

Soprattutto nel secolo scorso, ci sono state delle goleade da parte di una o dell'altra squadra, come il 10-1 per il Porto nel marzo 1936 con tanto di tripletta di Pinga e poker di Carlos Nunes. Un anno dopo, i Leões hanno vinto 9-1 in casa grazie ai quattro gol di Soeiro, la tripletta di John Cruz e la doppietta di Pireza. Nel 1939 c'è stata una goleada terminata 4-4: nel primo tempo, Peyroteo ha portato in vantaggio i Leões, che poi hanno subito quattro reti. Nella ripresa lo Sporting Lisbona ha trovato il pareggio grazie alle reti di Paciência e del bomber citato poco sopra ed all'autorete di Sacadura al minuto 87.

