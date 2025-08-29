Sporting-Porto: streaming, dove vedere la partita e probabili formazioni

Sporting-Porto, subito un big match in Portogallo: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Enrico Pecci Redattore 29 agosto - 16:24

È iniziata nel migliore dei modi la stagione del nuovo Porto di Farioli. I Dragoes sono ancora a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato e nel weekend affronteranno il primo big match, in trasferta sul campo dei campioni in carica dello Sporting. L'addio di Gyokeres, almeno per il momento, non ha cambiato gli equilibri: anche la squadra di Lisbona è a punteggio pieno con tre vittorie su tre.

Sporting-Porto, subito un big match per Farioli: le probabili formazioni — Lo Sporting ha vinto le prime tre partite di campionato realizzando ben 12 gol, con un solo gol subito. Nella seconda giornata è arrivato anche un larghissimo 6-0 contro l'Arouca. Il Porto di Farioli, invece, non ha ancora subito reti: 3-0 al Guimaraes, 0-2 sul campo del Gil Vicente e 4-0 al Casa Pia. Il tecnico italiano si prepara a sfidare i campioni in carica all'Alvalade di Lisbona con il tridente Pepe-Samu-Sainz. Di seguito le probabili formazioni del big match del weekend.

Sporting (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Inacio, Debast, Mangas; Kochorashvili, Hjulmand; Catamo, Trincao, Goncalves; Suárez. Allenatore: Rui Borges.

Porto (4-3-3): Diogo Costa; Costa, Perez, Bednarek, Zaidu; Veiga, Varela, Froholdt; Pepe, Samu, Sainz. Allenatore: Farioli.

Sporting-Porto, diretta tv e streaming: dove vedere la partita — Sporting-Porto è in programma allo stadio José Alvalade di Lisbona, sabato 30 agosto alle ore 21:30. Il big match della Primeira Liga portoghese sarà trasmesso in tv su Dazn e visibile in diretta streaming tramite l'apposita app, previo abbonamento.

L'app di Dazn è scaricabile su device portatili come tablet e smartphone, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento. La piattaforma streaming trasmetterà in esclusiva le migliori partite della Liga portoghese per la stagione 2025/26.