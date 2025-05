Napoli, rientra Lindstrom: l’Everton non esercita il riscatto

Oltre al giovane, i Toffees hanno deciso di rinunciare anche a: Mangala, Broja e Harrison

Federico Grimaldi 26 maggio - 19:49

Jesper Lindstromfarà ritorno al Napoli dopo il prestito di un anno all’Everton. Il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, giudicando eccessivi i 22,5 milioni richiesti per il giovane talento danese. Un’esperienza breve in Premier League, che si chiude senza acuti, e ora il rientro all’ombra del Vesuvio, anche se il futuro in maglia azzurra resta tutt'altro che certo: il Napoli è pronto ad ascoltare offerte.

È ufficiale: #Lindstrom torna al Napoli, l’Everton comunica il non riscatto del danesehttps://t.co/1KeLqihofL

— NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) May 26, 2025

Lindstrom, l'esperienza inglese è durata solo un anno — Tra i giocatori che saluteranno l’Everton al termine della stagione figura anche Jesper Lindstrom, esterno offensivo danese arrivato in prestito dal Napoli. Il club inglese, attraverso le parole dell’allenatore David Moyes, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i calciatori in prestito per l’impegno mostrato, sottolineando la professionalità e l’atteggiamento esemplare dimostrati durante la stagione. Per Lindstrom, però, non scatterà il riscatto da 22,5 milioni previsto nell’accordo: una cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza dei Toffees. Il classe 2000 farà così ritorno al Napoli, fresco campione d’Italia, anche se il suo futuro in azzurro resta incerto e potrebbe nuovamente intrecciarsi con il mercato estivo.

Il comunicato dell'Everton — “L’Everton può confermare che Jack Harrison, Jesper Lindstrøm, Orel Mangala e Armando Broja faranno ritorno ai rispettivi club di appartenenza alla scadenza dei loro contratti di prestito. Prevista per la fine del prossimo mese".

È quanto si legge nel comunicato ufficiale dell’Everton. Il quale annuncia il rientro alla base di quattro giocatori, tra cui anche Jesper Lindstrom, che non sarà riscattato dal Napoli. Tra i prestiti in scadenza, l’unico con possibilità concrete di permanenza sembra essere Carlos Alcaraz, ex centrocampista della Juventus. Il classe 2002, trasferitosi a febbraio dal Flamengo, ha ben figurato nelle ultime settimane e ha convinto l’ambiente con le sue prestazioni dinamiche e il grande spirito di sacrificio. L’Everton sta infatti trattando con il club brasiliano per trovare un’intesa definitiva: Alcaraz potrebbe essere l’unico tra i prestiti a vestire ancora la maglia dei Toffees nella prossima stagione.