Nazionali, la Russia torna in campo e vince: ipotesi Asia sempre più viva

La Russia torna alla vittoria dopo lo stop obbligato dalle competizioni. La squadra è tornata sul territorio nazionale a calcare i campi di calcio vincendo 2 a 0 contro l'Iraq. L'ultima volta fu nel 2021 - in occasione delle qualificazioni al Mondiale in Qatar - contro Cipro conquistando i tre punti dopo un netto 6 a 0.

Mister Karpin si ritiene soddisfatto della prestazione anche se è balenata l'ipotesi di un avvicendamento in panchina - a causa degli scarsi risultati; questi ultimi - stando alle parole del commissario tecnico - sarebbero arrivate in seguito ad uno stress psicologico.

La federcalcio russa, non solo ha voluto mantenere il proprio allenatore ma sta valutando seriamente l'ipotesi di abbandonare la UEFA per passare a giocare in Asia. La paura principale è l'esclusione dal Mondiale del 2026, oltre che agli Europei del 2024.