Nella notte del Real, in MLS brillano gli ex Barça Messi, Suarez e Jordi Alba

Vincenzo Bellino Redattore 2 giugno - 09:27

Nella notte in cui il Real Madrid vince la sua 15ª Champions League, dall'altra parte del mondo gli ex Barcellona Leo Messi e Luis Suarez brillano con la maglia dell'Inter Miami. Tuttavia le marcature siglate dal Diez argentino e dal Pistolero uruguaiano non aiutano la propria squadra a conquistare i tre punti; 3-3 col St. Louis City e un punto guadagnato sul Cincinnati che però dovrà recuperare due gare.

Messi, l'ennesima rimonta non basta — L'ennesima rimonta non basta all'Inter Miami che dopo la sconfitta nell'infrasettimanale contro l'Atlanta United torna a fare punti, ma ne ottiene solo uno contro il St.Louis City. 90' ad inseguire per la formazione del Tata Martino che va sotto al 15', ma trova il pari con il solito Leo Messi poco prima della mezz'ora. Azione barcelloniana di pregevole fattura, la Pulce scambia con Jordi Alba che restituisce al "suo 10" un filtrante preciso, l'argentino raccoglie il suggerimento e con un sinistro a giro fa 1-1.

Al 40' gli ospiti rimettono la testa avanti, ma il nuovo svantaggio non disunisce i padroni di casa che con caparbietà impattano poco prima del duplice fischio. Messi ne semina un paio, poi allarga per Jordi Alba che con un cross rasoterra manda fuori giri l'intera difesa del St.Louis e trova Luis Suarez ben appostato che da zero metri sigla il 2-2 definitivo al 45'.

Nella ripresa il copione della gara non cambia, è sempre l'Inter Miami a rincorrere. Al 68' sugli sviluppi di un corner Suarez colpisce involontariamente e mette nella propria porta. A salvare il Pistolero e compagni ci pensa Jordi Alba che dopo due assist si mette in proprio: l'ex terzino del Barça scatta sul filo del fuorigioco, servito da un ottimo suggerimento di Gressel, e a tu per tu col portiere avversario non sbaglia. Finisce 3-3, nella notte del Real c'è anche un po' di Barcellona, El Clasico continua anche oltreoceano.