La sfida per la Champions League entra nel vivo, con le due squadre grandi protagoniste ma occhio al Nottingham Forrest in agguato

Mattia Celio 8 maggio - 10:42

La Premier League è giunta alla 36^giornata. Con il Liverpool già sicuro del titolo, restano da decidere gli ultimi posti per l'accesso alla prossime coppe europee. Tra le sfide in programma spicca Newcastle - Chelsea, partita delicatissima che può decidere la stagione per entrambi i club. A due giornate dalla fine, i Magpies e i Blues rispettivamente quarti e quinti a pari punti in classifica (i bianconeri avanti per la migliore differenza reti) e con il Nottingham Forrest subito dietro pronto ad approfittarne. Rivediamo l'andamento dei due club in campionato in vista della sfida di domenica.

Newcastle - Chelsea, i Magpies: da un inizio traballante ad un girone di ritorno da primato — Il Newcastle è chiamato a riscattare il deludente settimo posto della stagione precedente. Il calciomercato estivo non regala grandi emozioni. L'acquisto più oneroso è il giovane talento Lewis Hall, riscattato proprio dal Chelsea per 33 milioni di euro. L'inizio di campionato per i Magpies non è promettente, nonostante le tre vittorie ottenute nelle prime cinque giornate. Il primo stop avviene il 21 settembre al Craven Cottage dove la squadra di Eddie Howe viene sopraffatta dai padroni di casa del Fulham con il punteggio di 3-1.

I bianconeri sembrano risentire della sconfitta e non riescono a reagire, tanto che per ritrovare i tre punti devono aspettare il 2 novembre. L'importante successo per 1-0 in casa con l'Arsenal di Arteta, però, è solo un'illusione infatti nelle successive cinque partite i Magpies ottengono solo una vittoria. Emozionante, comunque, è il 3-3 al St James Park contro il Liverpool, la cui rete che salva i bianconeri da una nuova sconfitta viene segnata da Schär a pochi minuti dal fischio finale.

La reazione e la clamorosa vittoria della Carabao Cup — Alla 15^giornata i Magpies si trovano al 12°posto. Un nuovo KO subito contro il Brentford (4-2) sembra ormai allontanare qualsiasi speranza per lottare per l'Europa. Invece, quella sconfitta si rivela la tanto attesa rampa di lancio. I Geordies, finalmente, decidono di dare una svolta alla svolta alla stagione e nelle ultime quattro partite del girone di andata collezionano quattro vittorie di fila che consentono alla squadra di Howe di risalire al 5°posto. I bianconeri sembrano ormai un'altra squadra rispetto a quella di inizio anno. Molto più sicura di se stessa e molto più determinata. .

Il girone di ritorno, infatti, vede un andamento completamente diverso dei Geordies che iniziano ad inanellare una serie di vittorie che rilanciano definitivamente le ambizioni europee. Uniche note negative sono le brucianti sconfitte contro le big della Premier: il 4-0 subito con il Manchester City e il 2-0 dell'Anfield contro il Liverpool, poi campione d'Inghilterra. Proprio contro i Reds, però, i Magpies ottengono un'importantissima rivincita. Nella finale di Carabao Cup del 16 marzo, battono i più quotati rivali 2-1 e tornano così a sollevare un trofeo dopo un'attesa di ben 70 anni.

Newcastle - Chelsea, i Blues: partenza a mille, poi il calo al giro di boa — Il Chelsea, rispetto al Newcastle, è stato protagonista di un andamento in campionato nel verso opposto. La stagione si apre con subito un match a cinque stelle. Allo Stamford Bridge si presenta il Manchester City campione in carica. La sfida termine 2-0 per gli ospiti con reti di Haaland e Kovacic. Nonostante il KO, la squadra di Enzo Maresca reagisce subito e grazie ad una preziosa serie di vittorie, tra cui il roboante 4-3 in casa del Tottenham, terminano il girone di andata al quarto posto. Dopo, però, essere stata alcune giornate in seconda posizione.

Al giro di boa, i londinesi sembrano aver perso la lucidità. Nelle prime cinque partite ottengono solamente due vittorie e le successive sconfitte con Brighton e Aston Villa fanno precipitare la squadra di Maresca in 7^posizione. Il momento poco felice della squadra si fa sentire anche tra la tifoserie che inizia a prendere di mira i giocatori che avrebbero dovuto lanciare le ambizione del club, tra cui Joao Felix (poi ceduto in prestito al Milan) e Mudryk, autore di sole 5 reti. Troppo poche per quello che ci si aspettava.

La reazione avviene solo ad aprile, quando i Blues ottengono tre vittorie consecutive contro Fulham (2-1), Everton (1-0) e Liverpool (3-1) che le consentono di risalire così in 5^posizione. Con ancora tre giornate da disputare, dopo il Newcastle, i londinesi si troveranno di fronte il Manchester United e Nottingham Forrest, altra candidata alla conquista per un posto in Champions League, in un finale di stagione tutto da vivere.