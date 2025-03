L'allenatore dei Reds ammette il dominio avversario dopo la sconfitta in finale e punta a reagire dopo la sosta per le nazionali.

Giorgio Abbratozzato 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 23:55)

Arne Slot ha riconosciuto che il Liverpool è stato battuto meritatamente dal nella finale di Coppa Carabao. Dopo un primo tempo equilibrato, il gol di Dan Burn ha indirizzato la partita, seguito dal raddoppio di Isak. Il gol di Federico Chiesa nel finale non è bastato per cambiare le sorti dell’incontro.

Slot ha commentato con amarezza: "Risultato deludente, prestazione deludente. È la prima volta che perdiamo due volte di fila, ma affrontare squadre come il PSG e il Newcastle non è facile. È stata una settimana difficile, ma almeno in Premier League abbiamo aumentato il nostro vantaggio a 12 punti."

Un momento difficile per i Reds Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, il Liverpool perde due partite consecutive per la prima volta in stagione. Slot ha sottolineato la difficoltà degli avversari affrontati, ma anche l'importanza del vantaggio in campionato.

"Mentalmente è sempre difficile giudicare. Ma questa partita non aveva niente a che fare con la corsa, si è trattato solo di duelli. Non c’era intensità, e loro hanno saputo sfruttare meglio la loro fisicità."

Fattore fisico o mentale? — Slot ha rifiutato di attribuire la sconfitta alla stanchezza fisica, evidenziando invece la superiorità del Newcastle nei duelli aerei e nell’intensità di gioco. "Se giochiamo dieci volte una partita basata sui duelli aerei contro di loro, probabilmente la vincono nove. Sono più forti di noi in questo tipo di gioco, e lo hanno dimostrato."

Le difficoltà nei calci piazzati — Il primo gol del Newcastle è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Dan Burn che ha avuto la meglio su Mac Allister. Slot ha spiegato: "Giochiamo a zona, quindi abbiamo cinque giocatori a protezione dell’area. Ma Burn ha colpito la palla con una potenza incredibile, è stata una grande esecuzione."

Nessuna questione di fame — Alla domanda se il Newcastle avesse più motivazione per la lunga attesa di un trofeo, Slot ha risposto con decisione: "I giocatori hanno 15 anni di carriera e vogliono vincere ogni trofeo possibile. Non credo che avessero più fame di noi, semplicemente hanno giocato la partita nel modo in cui volevano e ci hanno battuto."

Quali soluzioni per il futuro? — Nel secondo tempo, Slot ha cercato di cambiare le dinamiche inserendo Nunez per contrastare la forza fisica del Newcastle nei duelli. Tuttavia, la squadra non è riuscita a ribaltare il risultato. "Abbiamo provato a cambiare qualcosa inserendo un attaccante più forte fisicamente, ma Dan Burn ha vinto quasi tutti i duelli. Abbiamo provato a costruire un po’ di più nel secondo tempo, ma non è bastato."

Ora la sosta per le nazionali potrebbe aiutare a ricaricare le energie prima del prossimo impegno contro l’Everton. "Fa parte del calcio perdere, soprattutto contro squadre forti. Ma siamo il Liverpool, e dobbiamo reagire subito."