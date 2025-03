Newcastle scrive la storia: battuto il Liverpool nella finale di Carabao Cup 2025

Isak letale, il Newcastle sogna

Neanche il tempo di riorganizzarsi che il Liverpool subisce il colpo del k.o. in apertura di ripresa. Al 52’, Livramento pennella sul secondo palo, Murphy fa da torre e Isak, freddo come sempre, scaraventa in rete il 2-0. È il gol della svolta definitiva: i Magpies fiutano l’impresa e il Liverpool sprofonda in un vortice di nervosismo e imprecisione. Slot tenta la scossa con innesti offensivi: dentro Nunez, Jones e poi Gakpo, Elliott e Chiesa. Il primo squillo porta la firma di Jones, che trova la risposta super di Nick Pope, monumentale anche su un tentativo successivo di Isak.