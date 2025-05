Newcastle-Chelsea, sfida per un pass in Champions League: il pronostico di DDD

Chelsea e Newcastle, domenica, si sfideranno per cercare di mettere fieno in cascina in vista della qualificazione alla prossima Champions League.

La sfida per strappare un pass per la prossima Champions League, in Inghilterra, è davvero sentita e vivace. Quest'anno la Premier garantirà l'accesso alla massima competizione europea alle prime cinque classificate: il Liverpool, già campione e sicuro del primo posto, è al momento l'unica certezza. Poi ci sono ben sei club in soli quattro posti e divisi, dalla seconda alla settima, da soli sette punti. Non c'è dubbio che avranno un ruolo decisivo gli scontri diretti, e questo fine settimana ce ne saranno diversi. L'Arsenal affronterà il Liverpool dopo aver affrontato il Paris Saint-Germain, mentre il Chelsea sfiderà il Newcastle.

Blues contro Magpies è, infatti, tra i match più affascinati della trentacinquesima giornata, sia per qualità delle squadre che per la sfida Champions. Entrambe le formazioni contano 63 punti, raggiunti però in modo significativamente diverso.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Chelsea, dopo anni di transizione e rivoluzione, è nuovamente grande protagonista sia in Inghilterra che in Europa. Enzo Maresca è riuscito ad individuare i calciatori simbolo della squadra e ha rivitalizzato altri che sembravano quasi invitati alla porta. I blues, oltre a lottare per la Champions League, molto probabilmente raggiungeranno anche la finale di Conference League, dato il grande vantaggio maturato contro il Djurgaarden e con cui approccia alla sfida di ritorno che, peraltro, giocherà tra le mura amiche. Tra i principali talenti del Chelsea c'è Cole Palmer, che curiosamente non segnava dal 14 gennaio 2025; contro il Liverpool, la giovane stella inglese ha messo fine al digiuno che durava da ben 18 partite.

Il Newcastle invece s'è confermata una squadra d'alto livello già negli scorsi anni, e continua il suo percorso di crescita verso obiettivi sempre più alti. A differenza del Chelsea, i Magpies hanno un riferimento offensivo particolarmente prolifico. È Aleksander Isak, svedese classe '99 che ha segnato 27 gol in stagione; statistiche impreziosite dai sei assist confezionati, tutti in Premier League. Nel massimo campionato inglese l'ex Real Sociedad ha realizzato 23 gol, che gli permettono di occupare il secondo gradino del podio nella classifica marcatori, dietro solamente a Salah (28 gol).

Lo svedese gode di un momento di forma particolarmente prolifico, dato che nelle ultime cinque partite ha segnato 3 gol e servito un assist. Nelle ultime due sfide, inoltre, le sue reti sono state decisive contro Ipswich Town e Brighton.

Il pronostico di Chelsea-Newcastle — La formazione di Maresca cavalca un trend positivo, forte delle tre vittorie di fila ottenute in Premier League. Il Newcastle, invece, ha ottenuto una sconfitta, un pareggio ed un successo recentemente. Ciò potrebbe far pendere l'ago della bilancia in favore del Chelsea, ma nonostante questo immaginiamo una partita in cui entrambe le squadre riusciranno a segnare almeno una rete. Entrambe le formazioni, infatti, vantano tra i reparti offensivi migliori della Premier League. Infatti, il risultato che potrebbe recitare il tabellino a fine partita potrebbe essere, secondo noi, un 2-2 oppure un 2-1 in favore dei Blues.