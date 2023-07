Newcastle, Given sorpreso da Tonali: “Il suo inglese è già buono. È un ragazzo intelligente”

L'ex portiere irlandese del Newcastle Shay Given, 463 presenze con i Magpies, ha pranzato con Tonali e compagni e ha potuto constatare con sorpresa il buon inglese dell'ex centrocampista rossonero.

Sergio Pace Redattore

Sandro Tonali sa come farsi apprezzare. Al Newcastle tutti sono estremamente soddisfatti del suo arrivo. Shay Given, in particolare, è rimasto sorpreso dal buon livello di inglese raggiunto in pochissimo tempo dall'ex Milan...

L'ex Newcastle Shay Given su Tonali: "Ho pranzato con lui, sorpreso dal suo inglese"

Il 47enne Shay Given, ex portiere irlandese del Newcastle dall'estate 1997 al febbraio 2009, è rimasto conquistato da Tonali, non solo per le sue qualità in campo, ma anche per il buon livello di inglese acquisito dall'ex centrocampista del Milan.

Nel corso di un'intervista a The Athletic, Given ha apprezzato l'intelligenza di Tonali: "Ho pranzato con lui, Trippier e pochi altri. Ho chiesto a Tonali del suo inglese. Non dico che fosse brillante ma posso dire di essere rimasto sorpreso da quanto buono fosse. Non sono sicuro che sarei altrettanto bravo con l'italiano in così poco tempo. Sta facendo un paio di lezioni qui ma mi ha confessato che una volta tornato a casa, nel Tyneside, seguirà lezioni ogni giorno. Mi sembra un ragazzo intelligente ed è un calciatore certamente molto intelligente in campo. Lo vedo negli allenamenti, gioca con grande facilità, vede le cose prima degli altri. È pura qualità".