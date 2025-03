Eddie Howe esulta dopo la vittoria del Newcastle in Carabao Cup, sottolineando la meritata conquista del trofeo e la volontà di godersi il momento prima di guardare al futuro.

Giorgio Abbratozzato 16 marzo 2025 (modifica il 16 marzo 2025 | 23:50)

Il conquista la Carabao Cup battendo il Liverpool 2-1, mettendo fine a un’attesa di 69 anni per un grande trofeo. Eddie Howe, intervistato dalla BBC, ha espresso la sua felicità per il successo: "Prossimi obiettivi? Voglio prima godermi questa vittoria. Sono sempre concentrato sul domani, ma metterò via i libri di allenamento per qualche giorno."

Newcastle trionfa in Carabao Cup, Howe celebra una vittoria storica — Howe ha analizzato la sfida, sottolineando l'efficacia della sua squadra: "Entrambe le squadre sono state piuttosto verticali e abbiamo gestito la cosa molto bene. Nessuno voleva commettere errori, non c'è stato molto bel calcio giocato, ma siamo stati efficaci in entrambe le aree."

Il tecnico ha anche rivelato una strategia precisa per questa finale: "Non volevamo mostrare le nostre carte quando abbiamo giocato contro di loro qualche settimana fa. Volevamo comunque vincere quella partita, ma l'abbiamo fatto in un modo diverso."

La pressione e la voglia di vincere Howe ha ammesso di aver vissuto emozioni forti prima della finale: "Sono molto, molto emotivo e sono stato qui con la testa tutto il giorno, cosa che non mi accade di solito. Sapevamo cosa era in gioco oggi per tutti i nostri tifosi, volevamo renderli orgogliosi e vincere il trofeo."

Dopo il gol del Liverpool, il tecnico ha temuto i supplementari: "È stata dura quando il Liverpool ha segnato. Pensavo ai supplementari, ci rendiamo sempre le cose difficili, non sarebbe mai stato 2-0."

Un lavoro meticoloso sui calci piazzati — Uno dei momenti chiave del match è stato il gol di Dan Burn, arrivato su calcio piazzato. Howe ha svelato un retroscena curioso: "Abbiamo lavorato ininterrottamente per due settimane su azioni di gioco impostate solo per questa partita e se ci aveste visti in allenamento avreste detto che non avevamo alcuna possibilità. Non potevamo credere che Dan Burn avesse segnato: non li fa mai in allenamento. Per noi è stato un colosso."

Il Newcastle, grazie a questa vittoria, scrive una nuova pagina della sua storia. Ora i Magpies vogliono sfruttare questo successo per continuare a crescere.