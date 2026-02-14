Bruno Guimaraes dovrà stare lontano dal rettangolo di gioco per almeno due mesi, dopo aver rimediato un infortunio muscolare

Gianmarco Inguscio Collaboratore 14 febbraio - 14:00

Il Newcastle perde il suo capitano. Bruno Guimaraes infatti, ha accusato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi. Una tegola pesante, sia per il centrocampista brasiliano sia per il club bianconero che sta attraversando un periodo delicato della stagione. I temi di recupero stimali sarebbero dalle otto alle dieci settimane, ma secondo quanto riportato da ESPN, il classe '97 svolgerà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per avere un piano di recupero dettagliato.

Guimaraes finora, ha collezionato 23 presenze in Premier League condite da 9 nove e 4 assist, alle quali si aggiungono le 7 presenze in Champions League e 1 partecipazione in FA Cup. Numeri importanti quelli del brasiliano, che a causa della sua prossima assenza potrebbe mettere in difficoltà il resto dei compagni e la società tutta, in un periodo di forma, come annunciato poc'anzi, piuttosto altalenante. Vediamo gli ultimi risultati dei 'The Magpies'.

L'infortunio di Bruno Guimaraes complica la stagione del Newcastle — La formazione allenata dal tecnico Edward Howe si trova in decima posizione con 36 punti. Una posizione che desta preoccupazioni in merito al desiderio di conquistare un posto in Europa e gli ultimi risultati, fatta eccezione per la vittoria sul campo del Tottenham, anche quest'ultimi in difficoltà al sedicesimo posto, non sono certo positivi per i bianconeri: infatti, il successo contro gli Spurs ha succeduto le tre sconfitte consecutive rimediate co n Aston Villa, Liverpool, Brentford e il pareggio contro il Wolves.

In questo scenario, non va dimenticata l'eliminazione in FA Cup per conto del Manchester City, mentre di positivo c'è stata la vittoria ai danni del PSV e il pareggio con il PSG. Quest'ultimi ottenuti negli ultimi match del maxi girone di Champions, concluso dai bianconeri al dodicesimo posto. Pertanto, al Newcastle urge un cambio di rotta immediato per tornare a lottare per la zona Europa, attualmente presieduta dal Chelsea al quinto posto con 44 punti, e il guaio muscolare del suo capitano potrebbe diventare un ostacolo duro da superare.

Newcastle, i prossimi impegni stagionali — A proposito di ostacoli, il prossimo che dovranno affrontare gli uomini di Howe, sarà l'Aston Villa che versa in condizioni di classifica nettamente migliori. Il match è in programma in data odierna alle ore 18:45. In seguito, i bianconeri dovranno viaggiare in direzione Baku per affrontare il Qarabag nel doppio playoff di Champions che verrà disputato il 18 e il 24 febbraio.

La nota stonata arriva tra i due impegni internazionali, perché il 21 febbraio i The Magpies saranno ospiti dei Citizens di Pep Guardiola e il 28 del medesimo mese, giocheranno in casa contro l'Everton. Quella che attenderà il Newcastle sarà una sfida dopo l'altra, ma il tempo a disposizione per rimediare al momento di forma poco smagliante c'è tutto. Ora, spetta ai calciatori dimostrare di poter risalire la china e conquistare gli obiettivi stagionali.