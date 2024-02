Newcastle ko, tifoso compie atto osceno con la sciarpa dell’Arsenal

Nell'ultima giornata di Premier il Newcastle è caduto all'Emirates sotto i colpi di un Arsenal indomabile (4-1 per i Gunners di Arteta). A fine gara sugli spalti un tifoso dei Magpies ha usato una sciarpa degli avversari per compiere un atto osceno

Sergio Pace Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 15:38)

Non un bel sabato sera per il Newcastle uscito sconfitto per 4-1 dall'Emirates contro un inarrestabile Arsenal. Insomma, non c'è stata per nulla occasione di esultare durante il match. E a fine partita qualche tifoso del Newcastle si è lasciato andare a gesti poco edificanti...

Mezzo nudo e con la sciarpa dell'Arsenal: l'atto osceno di un tifoso del Newcastle all'Emirates

L'Arsenal ha strapazzato il Newcastle sabato sera all'Emirates nella gara valida per il 26esimo turno di Premier League. I Gunners hanno subito indirizzato la gara per il verso giusto in sei minuti, con l'autorete di Sven Botman al 18' e la firma di Kai Havertz al 24' del primo tempo. Nella ripresa, questa volta nel giro di quattro minuti tra il 65' e il 69', i sigilli di Bukayo Saka e dell'ex Spezia Jakub Kiwior. Il Newcastle ha trovato il gol della bandiera all'84' con Joe Willock.

Insomma, nulla di positivo da prendere dalla trasferta londinese per la squadra di Eddie Howe. Sugli spalti non c'è stata dunque possibilità per i sostenitori dei Magpies di esultare. A fine partita, però, un tifoso del Newcastle si è reso protagonista di un atto osceno.

L'uomo ha raccolto una sciarpa dell'Arsenal caduta dal livello superiore della tribuna. A quel punto si è abbassato i pantaloni e con il sedere in bella vista si è lasciato andare ad un atto osceno. La performance del tifoso è stata "apprezzata" dai suoi amici vicini a lui, ma sui social alcuni utenti non hanno gradito il gesto: "Comportamento a diro poco strano", "Un uomo adulto, tra l'altro. Semplicemente imbarazzante", "Continuate ad avere classe, ragazzi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.