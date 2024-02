Premier, sorriso Everton: in appello penalizzazione ridotta da 10 a 6 punti

Toffees ora quindicesimi a quota 25, con 5 punti sul terzultimo posto attualmente occupato dal Luton Town

Davide Capano Redattore 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 15:26)

Come riportato da Calcio e Finanza, oggi è stata ridotta da 10 a 6 punti la penalizzazione in classifica per l’Everton, dopo le violazioni del regolamento del Fair Play Finanziario inglese. Lo ha reso noto la Premier League, ufficializzando la decisione.

“Una Commissione di Appello indipendente ha concluso che la sanzione per la violazione delle Regole di Redditività e Sostenibilità (PSRs) della Premier League da parte dell’Everton FC, per il periodo fino alla Stagione 2021/22, sarà una deduzione immediata di sei punti. Ciò segue l’appello del club contro la decisione di una Commissione indipendente nel novembre 2023 di imporre una deduzione di 10 punti per la violazione delle PSRs del club”, si legge nella nota.

“L’Everton FC ha appellato la sanzione impostagli su nove motivi, ognuno dei quali riguardava la sanzione piuttosto che il fatto della violazione, che il club ha ammesso. Due di quei nove motivi sono stati accolti dalla Commissione di Appello, che ha sostituito la deduzione originale di 10 punti con sei. Questa sanzione riveduta ha effetto immediato e la classifica della Premier League verrà aggiornata oggi per riflettere la decisione stessa. Il Consiglio di Amministrazione della Premier League è soddisfatto della decisione odierna e del fatto che il processo disciplinare indipendente, chiaramente stabilito nelle sue Regole e concordato da tutti i club, sia stato seguito in tutto”, conclude la Premier League.

“Anche se il Club sta ancora elaborando la decisione della Commissione di Appello, siamo soddisfatti che il nostro appello abbia portato a una riduzione della sanzione di punti”, ha spiegato l’Everton in una nota.

“Sappiamo che la Commissione di Appello ha ritenuto inappropriata la deduzione di 10 punti originariamente imposta quando valutata in base ai benchmark disponibili di cui il Club ha informato la Commissione, inclusa la posizione ai sensi dei regolamenti rilevanti della EFL e la deduzione di 9 punti che viene imposta in base alle regole della Premier League in caso di insolvenza. Il Club è particolarmente soddisfatto anche della decisione della Commissione di Appello di annullare la constatazione originale della Commissione secondo cui il Club non ha agito con la massima buona fede. Quella decisione, insieme alla riduzione della deduzione dei punti, è stata un punto di principio incredibilmente importante per il Club in appello. Il Club si sente quindi giustificato nel perseguire il suo appello”.

“Nonostante la decisione della Commissione di Appello e l’esito positivo, il Club rimane pienamente impegnato a cooperare con la Premier League riguardo alle procedure in corso relative al periodo contabile che si è concluso nel giugno 2023. Il Club sta ancora valutando le implicazioni più ampie della decisione e non rilascerà ulteriori commenti in questo momento, se non per ringraziare il nostro Consiglio Consultivo dei Tifosi e altri gruppi di tifosi durante questo processo, e tutti gli Evertoniani per il loro continuo sostegno e pazienza”, ha concluso l’Everton.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.