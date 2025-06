Neymar, amore eterno al Santos: “Voglio morire qui, è casa mia”

In attesa di scoprire con certezza il proprio futuro, il brasiliano lancia chiari segnali al club

Federico Grimaldi 11 giugno - 15:22

"Sono nato al Santos e voglio morire lì." Parole forti, pesanti come un tatuaggio sul cuore, quelle pronunciate da Neymarin un’intervista a 'Bandsports'. Dopo sei mesi in prestito, la stella brasiliana – 33 anni, un passato tra Barcellona, PSG e Arabia Saudita – ha confessato di sentirsi più vicino che mai a restare al club che lo ha cresciuto. "Da 0 a 10? Dico 7", ha sorriso. E ora la tifoseria sogna: il figlio prodigo potrebbe davvero restare per guidare la rinascita del suo amato Santos.

Neymar em evento beneficente:

– Minha história com o Santos nunca vai desgrudar, eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos. Até agora ajudei o Santos mais fora do que dentro do campo, não… pic.twitter.com/ZVRYaOLYre

— Comando Santista (@ComandoSantista) June 11, 2025

Neymar e un futuro chiamato Santos — Parole che fanno sognare un popolo intero. Neymar, oggi 33enne e simbolo di una generazione, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Santos con dichiarazioni forti e cariche d’amore verso il club che lo ha cresciuto. Dopo sei mesi di prestito ancora senza un accordo definitivo per il rinnovo, l’attaccante brasiliano ha rivelato in un’intervista a 'Bandsports' di sentirsi sempre più vicino alla permanenza: “Le probabilità che resti? Da 0 a 10, dico 7”, ha detto sorridendo. Ma poi si è fatto serio: “Sono nato al Santos e voglio morire qui. È casa mia, è la mia squadra del cuore. Sto facendo tutto il possibile per aiutare, anche se finora l’ho fatto più fuori dal campo che dentro. Sono qui per ritrovare me stesso e tornare felice”.

A confermare l’intenzione c’è anche il padre-agente, che ha svelato i retroscena del ritorno dal Medio Oriente: “In due giorni l’ho portato via dall’Arabia Saudita e l’ho riportato al Santos. Vive qui, è felice, ha bisogno di questo ambiente per ritrovarsi”. Le trattative con il presidente Marcelo Teixeira sono in corso, tra ostacoli economici e grande volontà di proseguire insieme. Il legame tra Neymar e il Santos, però, va oltre ogni contratto: è una questione di cuore, di radici, di appartenenza. E ora l’intero Brasile trattiene il fiato: O'Ney potrebbe davvero restare per scrivere l’ultimo, romantico capitolo della sua carriera.