derbyderbyderby calcio estero Neymar, convocazione con il Brasile sempre più in dubbio: rischia 10 giornate di squalifica

Neymar nella bufera

Neymar, convocazione con il Brasile sempre più in dubbio: rischia 10 giornate di squalifica

Santos Neymar
Una frase che potrebbe costare molto caro all'ex PSG: una pesante squalifica e la convocazione al Mondiale
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Guai grossi in vista per Neymar. La stella brasiliana, infatti, rischia una pesante squalifica per un commento sessista indirizzato ad un arbitro durante la partita fra Santose Remo. Neymar ha contestato il cartellino giallo ricevuto e ha insultato il direttore di gara. “Sávio è fatto così, si è svegliato di cattivo umore, ha le mestruazioni", una frase che gli può costare cara.

Neymar, convocazione con il Brasile sempre più in dubbio: rischia 10 giornate di squalifica- immagine 2
SANTOS, BRASILE - 19 NOVEMBRE: Neymar Junior del Santos reagisce durante la partita Brasileirao 2025 tra Santos e Mirassol all'Estadio Urbano Caldeira il 19 novembre 2025 a Santos, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Neymar: insulto sessista da un arbitro

—  

Problemi e di quelli grossi per Neymar. L'ex Barcellona, ora in forza al Santos in Brasile, ha insultato un arbitro con una pesante frase sessista. Il fatto è accaduto nel corso della partita tra la sua squadra e il Remo. I bianconeri hanno vinto il match per due a zero con due assist proprio del campione brasiliano, ma nel corso del match lui ha ricevuto un cartellino giallo.

Immediatamente Neymar ha protestato e oltre alla protesta ha pesantemente insultato il direttore di gara. E per di più con una frase considerata sessista e un riferimento alle mestruazioni femminili per descrivere uno stato d'animo: “Sávio è fatto così, si è svegliato di cattivo umore, ha le mestruazioni". 

Rischia dieci giornate di squalifica

—  

Si tratta di una frase pesante. E che può avere conseguenze altrettanto pesanti, oltre ad aver scatenato un polverone di polemiche. L'ex stella di Barca e PSGrischia ora una squalifica molto pesante e una multa. Secondo l'articolo 243-G del codice brasiliano di giustizia sportiva, infatti, la sanzione può partire da cinque e arrivare a ben dieci giornate di squalifica. In più, ci sarebbe anche una multa di circa 17mila euro

A preoccupare, in realtà, è soprattutto la possibile, anzi probabile, squalifica. Neymar, infatti, punta alla convocazione con la Nazionale di Carlo Ancelottie la lista dei convocati è attesa per il 18 maggio. Subire dieci giornate di squalifica potrebbe compromettere i suoi desideri e fargli rischiare di perdere il pass per il Mondiale.

Leggi anche
Trippier lascerà il Newcastle a fine stagione: “Qui è dove mi sono sentito più a casa”
Roy Hodgson senza tempo: ritorna al Bristol City dopo 44 anni e vince all’esordio

© RIPRODUZIONE RISERVATA