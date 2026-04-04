Una frase che potrebbe costare molto caro all'ex PSG: una pesante squalifica e la convocazione al Mondiale

Federico Iezzi Collaboratore 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 16:23)

Guai grossi in vista per Neymar. La stella brasiliana, infatti, rischia una pesante squalifica per un commento sessista indirizzato ad un arbitro durante la partita fra Santose Remo. Neymar ha contestato il cartellino giallo ricevuto e ha insultato il direttore di gara. “Sávio è fatto così, si è svegliato di cattivo umore, ha le mestruazioni", una frase che gli può costare cara.

Neymar: insulto sessista da un arbitro — Problemi e di quelli grossi per Neymar. L'ex Barcellona, ora in forza al Santos in Brasile, ha insultato un arbitro con una pesante frase sessista. Il fatto è accaduto nel corso della partita tra la sua squadra e il Remo. I bianconeri hanno vinto il match per due a zero con due assist proprio del campione brasiliano, ma nel corso del match lui ha ricevuto un cartellino giallo.

Immediatamente Neymar ha protestato e oltre alla protesta ha pesantemente insultato il direttore di gara. E per di più con una frase considerata sessista e un riferimento alle mestruazioni femminili per descrivere uno stato d'animo: “Sávio è fatto così, si è svegliato di cattivo umore, ha le mestruazioni".

Rischia dieci giornate di squalifica — Si tratta di una frase pesante. E che può avere conseguenze altrettanto pesanti, oltre ad aver scatenato un polverone di polemiche. L'ex stella di Barca e PSGrischia ora una squalifica molto pesante e una multa. Secondo l'articolo 243-G del codice brasiliano di giustizia sportiva, infatti, la sanzione può partire da cinque e arrivare a ben dieci giornate di squalifica. In più, ci sarebbe anche una multa di circa 17mila euro.

A preoccupare, in realtà, è soprattutto la possibile, anzi probabile, squalifica. Neymar, infatti, punta alla convocazione con la Nazionale di Carlo Ancelottie la lista dei convocati è attesa per il 18 maggio. Subire dieci giornate di squalifica potrebbe compromettere i suoi desideri e fargli rischiare di perdere il pass per il Mondiale.