Neymar, Depay e Thiago Silva prendono posizione contro l'uso dell'erba sintetica. Polemiche in Brasile, arriva la risposta del Palmeiras

Enrico Pecci Redattore 19 febbraio - 14:19

È polemica in Brasile dopo la campagna lanciata da Neymar, Thiago Silva e Depay contro l'erba sintetica. Attraverso un comunicato congiunto, diffuso sui social, i big del campionato brasiliano si sono detti fortemente contrari all'erba artificiale. Il Palmeiras, uno dei club che ha scelto il sintetico, ha già replicato attraverso una nota ufficiale.

Brasile, botta e risposta del Palmeiras sull'erba sintetica — Nelle ultime ore Neymar, appena tornato al Santos, Depay (Corinthians) e Thiago Silva (Fluminense) hanno tutti lanciato online lo stesso messaggio, sottolineando i loro timori per l'aumento del rischio di infortuni per i giocatori sulle superfici artificiali. Alcuni club delle massime serie brasiliane stanno infatti utilizzando l'erba sintetica per consentire molteplici utilizzi negli stadi e ridurre al minimo i danni alle superfici di gioco. Nel messaggio diffuso da Neymar e dagli altri big si legge: "È preoccupante vedere la direzione che sta prendendo il calcio brasiliano. Con la grandezza e la rappresentanza del nostro sport, questo dibattito non dovrebbe nemmeno esistere. Nelle leghe più rispettate del mondo, i giocatori vengono ascoltati, e si investe per garantire la qualità del campo negli stadi. La soluzione a un terreno pessimo è farne uno buono, è semplice come quello. Il calcio è naturale, non artificiale".

Tra i club che utilizzano l'erba sintetica ci sono il Botafogo, l'Athletico Paranaense ed il Palmeiras, che ha già replicato alla campagna dei calciatori. Questa situazione ha già spinto alcuni veterani o giocatori al rientro da infortuni, tra cui Neymar, a boicottare le partite in trasferta contro queste squadre. Il Palmeiras ha preso subito posizione a riguardo, affermando in una nota che le critiche al campo in erba sintetica sono superficiali e non hanno alcun fondamento concreto. La società ha affermato che la superficie è certificata dalla Fifa e sottoposta a regolari controlli dal 2020, "affinché abbia gli stessi parametri di un campo in erba naturale in perfette condizioni".

Il Palmeiras in un comunicato: "L'erba artificiale è certificata dalla Fifa" — Questo il comunicato ufficiale diffuso dal club brasiliano: "Alla luce della pubblicazione congiunta di alcuni giocatori contro l'uso dell'erba artificiale nel calcio brasiliano, la Sociedade Esportiva Palmeiras chiarisce che:

- Il campo sintetico dell'Allianz Parque è certificato dalla Fifa, che ha effettuato ispezioni annuali sin dalla sua entrata in funzione nel 2020, al fine di verificare che la superficie rispetti gli stessi parametri di un campo in erba naturale in perfette condizioni;

- Non esiste alcuna prova scientifica che il rischio di infortuni sui campi artificiali sia maggiore rispetto ai campi naturali. Al contrario: uno studio recente pubblicato dalla rivista “The Lancet Discovery Science” indica che l’incidenza degli infortuni nelle partite di calcio giocate su campi in erba sintetica è inferiore a quella degli infortuni sui campi naturali;

- Diversi sondaggi realizzati dalla stampa dimostrano che il Palmeiras, negli ultimi cinque anni, è il club della Serie A del campionato brasiliano con il minor numero di infortuni;

- Il club rispetta l'opinione degli atleti che hanno espresso la preferenza per i campi in erba naturale e ritiene urgente il dibattito sulla qualità dei campi da calcio brasiliani; Tuttavia, questo problema non può essere risolto con critiche superficiali e prive di fondamento scientifico".