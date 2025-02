Neymar show col suo Santos: gol, assist e spettacolo carioca

Lo spettacolo di O'Ney però non finisce qui, c'è spazio anche per un assist spaziale a Guilherme per il gol del 3-1 finale. In una partita tutt'altro che semplice, nonostante il risultato. Il Santos ha confermato ancora qualche difficoltà di troppo, soffrendo per molti frangenti di partita. Per Neymar invece altra benzina nelle gambe dopo l'infortunio subito in Arabia Saudita e una condizione che pian piano sta ritornando ad essere top.