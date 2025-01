“Sembra di tornare indietro nel tempo” ha iniziato il talento verdeoro, impaziente di annunciare questo nuovo inizio. “Firmerò con il Santos. Voglio ringraziare i tifosi da tutto il mondo, che a lungo hanno aspettato che questo momento diventasse realtà. Sono passati quasi dodici anni da quando ho lasciato il club ma sembra ieri. Ciò che provo per questa società e per i suoi tifosi non è mai cambiato.”

Il saluto all'Al-Hilal

Prima di proseguire, però, Neymar ha salutato l’Al-Hilal e i suoi tifosi: “Ho vissuto momenti meravigliosi a Riyad. L’Arabia Saudita ha accolto me e la mia famiglia in modo surreale, ho vissuto un periodo felice e porterò con me questi ricordi per tutta la vita. Purtroppo, però, ho subito un infortunio molto grave che mi ha impedito di restituire come avrei voluto l’affetto ricevuto. Mi auguro che la Coppa del Mondo 2034 avrà successo, il popolo saudita lo merita e io voglio esserci, per seguire da vicino l’evoluzione di questo splendido paese. Sono grato per tutto il supporto, anche nei momenti difficili, che non sono stati pochi”.