Neymar, da quando è tornato al Santos, è riuscito a togliersi più di qualche soddisfazione sportiva. Una delle tante è sicuramente quella di poter giocare insieme a Robinho Jr. Secondo diverse fonti, i due avrebbero un rapporto quasi da padrino e figlioccio, ma durante l’ultimo allenamento sarebbe scoppiato un diverbio pesante tra i due.

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Neymar e lo schiaffo a Robinho Jr

La vicenda ha avuto inizio durante una seduta di allenamento dedicata a chi non aveva preso parte al pareggio sul campo del Palmeiras il giorno precedente. In quell’occasione, Robinho Jr., grazie a un dribbling di troppo, sarebbe riuscito a far perdere la pazienza a Neymar, che lo avrebbe poi fatto cadere a terra e, secondo un testimone, gli avrebbe persino dato uno schiaffo.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 APRILE: Neymar Jr. del Santos gesticola durante la partita del gruppo D della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra San Lorenzo e Santos allo stadio Pedro Bidegain il 28 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La situazione di tensione sarebbe poi proseguita con l’entourage del giovane figlio d’arte, che si sarebbe lamentato con la società per il comportamento del capitano del Brasile. Il club non ha voluto commentare la vicenda e anche l’entourage di Neymar ha preferito non esporsi. Secondo Globo Esporte, questa situazione avrebbe creato alcuni problemi interni alla società, nonostante ora sembri essere rientrata.

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La pace dopo lo screzio in campo

Il brasiliano si sarebbe sentito offeso dal gesto del compagno più giovane e la tensione tra i due sarebbe esplosa subito dopo, quando Robinho Jr. gli avrebbe chiesto di calmarsi. Secondo un testimone, Neymar avrebbe reagito d’impulso, senza riflettere troppo, lasciandosi trascinare dal momento. Il capitano del Santos avrebbe poi cercato di chiarire subito l’accaduto e di scusarsi. I due avrebbero parlato nei locali del club e la situazione sembrerebbe già rientrata, nonostante una scena che si sarebbe potuta evitare.

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Neymar non smette mai di far parlare di sé. La stella del Santos tornerà a disposizione in vista della prossima partita contro il Recoleta. Il numero 10 ha saltato l’ultima gara per un affaticamento, ma nelle prossime settimane dovrebbe tornare in campo per mettere un po’ di minuti nelle gambe in vista del Mondiale.

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