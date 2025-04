O'Ney è tornato a giocare nel campionato brasiliano dopo una lunghissima assenza

Federico Grimaldi 14 aprile 2025 (modifica il 14 aprile 2025 | 11:51)

Sono passati 12 anni, dall'ultima partita di Neymar nel campionato brasiliano. Ma questa statistica va di nuovo aggiornata. Il campione brasiliano, questa notte, è tornato in campo con la maglia del suo Santos nella partita fuori casa contro la Fluminense. Vediamo come è andato il suo ritorno.

Neymar, ritorno al futuro — La storia di Neymar è una di quelle che sentiremo fino alla fine dei tempi. Il campione brasiliano, in un modo o nell'altro, ha riscritto la storia di questo sport e soprattutto del suo Paese. Il Brasile ha accolto O'Ney come il futuro Pelé e dopo tanti anni si può dire, che non ha deluso le attese. Certo, rimarrà il rammarico di non averlo mai visto vincere una Coppa del Mondo, ma mai dire mai. Nel 2026 potrebbe avere l'ultima occasione per riscrivere la storia. L'unica cosa certa è che Neymar ha segnato un epoca e tutt'oggi continua a stupire. Il suo ritorno con la maglia del Santos ha riportato le lancette dell'orologio indietro nel tempo, dove tutti noi eravamo più giovani e pieni di speranze. Proprio a quest'ultima si affida la squadra brasiliana, che punterà su di lui per andare avanti nel campionato brasiliano. Stanotte, è ufficialmente tornato e non vede l'ora di continuare da dove aveva lasciato.

Neymar al Santos, un esordio da brividi — La Fluminense ha lanciato un caloroso benvenuto al ritorno di Neymar. La stella brasiliana, nella partita di stanotte, ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo. Con la sua presenza, il Santos è tornato in vita ma non è bastato per evitare la sconfitta. L'ex Barcellona è entrato in campo molto bene, compiendo giocati di alto livello e subendo ben 6 falli in 40 minuti. Il suo ritorno è di buon presagio per il futuro, sempre se non ci saranno ulteriori inconvenienti. Gli infortuni, purtroppo, sono sempre dietro l'angolo e potrebbero ripresentarsi per togliere al Santos la sua stella più luminosa. Ma Neymar ora guarda al futuro e l'unica dichiarazione che ha rilasciato al termine della partita è questa: "Voglio giocare". A questo suo appello si unisce tutto il Brasile, che non vede l'ora di poter dare nuovamente un abbraccio clamoroso a suo figlio. E allora, ben tornato O'Ney.

🚨NEYMAR RETURNS TO BRASILEIRÃO ACTION FOR THE FIRST TIME SINCE 2013! pic.twitter.com/TALu9ZAABY

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) April 13, 2025