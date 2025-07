Neymar torna al gol, il Santos batte il Flamengo e sogna la rimonta

La leggenda verdeoro segna all’84esimo: è la prima rete stagionale per il numero 10 dei bianconeri, ancora in recupero dopo l’infortunio

Un colpo da fuoriclasse, un gol decisivo, una vittoria pesantissima: Neymar è tornato protagonista in Brasile e ha deciso con un gesto tecnico dei suoi la sfida tra Santos e Flamengo. Nella 14ª giornata del Brasileirão, l’attaccante ha segnato all’84° minuto la rete che ha permesso al Santos di superare per 1-0 la capolista e interrompere la sua lunga striscia di imbattibilità. Un successo che rilancia le ambizioni della squadra paulista e che conferma quanto Neymar, nonostante non sia ancora al top della condizione, possa ancora fare la differenza nei momenti chiave.