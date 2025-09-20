Il calciatore brasiliano ha riportato un infortunio muscolare nel corso dell'allenamento di questo giovedì con il Santos: gli esami e i tempi di recupero

Luca Paesano Redattore 20 settembre - 15:47

Brutta notizia per Neymar, che rischia di dover saltare ancora una volta la convocazione con il Brasile per infortunio. Il numero 10 del Santos è stato infatti vittima di un problema muscolare nel corso dell'allenamento di giovedì e gli esami svolti successivamente hanno confermato una lesione al retto femorale della coscia destra. Secondo TNT Sport Brazil, salterà sicuramente gli impegni di ottobre con la Nazionale, ma sarebbe a rischio anche per quelli di novembre.

Infortunio Neymar, c'è lesione muscolare: la nota del Santos — Ha generato tanto dibattito nel corso dell'ultima sosta per le nazionali la mancata convocazione di Neymar da parte di Carlo Ancelotti, con conseguente botta e risposta a distanza tra i due protagonisti. Tutto sembrava poi essersi risolto, con il ct dei verdeoro che ha chiarito che le porte della nazionale sono più che aperte per la stella brasiliana, che deve però dimostrare di essere nella sua forma migliore.

C'era dunque curiosità di capire come si sarebbe evoluta la situazione in vista della prossima pausa ad ottobre, quando il Brasile scenderà in campo nelle due amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Tuttavia, l'appuntamento con la Nazionale sarà ancora una volta rimandato.

Scrive così il Santos in una nota condivisa sul proprio account X: "Il centrocampista offensivo Neymar Jr. ha lasciato l'allenamento giovedì scorso (18), al CT Rei Pelé, per un dolore alla coscia destra. Dopo aver eseguito esami di diagnostica per immagini questo venerdì (19), o è stata riscontrata una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra. Neymar Jr. ha già iniziato il trattamento presso il CEPRAF sotto la supervisione del Dipartimento Medico del Santos FC".