Frecciatina di O'Ney verso Ancelotti dopo la mancata convocazione con la Seleção. Il 10 del Santos ha smentito del tutto le recenti dichiarazioni di Sir Carlo nell'ultima conferenza stampa.

Mattia Celio Redattore 1 settembre - 10:39

Neymar non sta certo attraverso un momento felice. Oltre alla stagione al di sotto delle aspettative con il suo Santos, O'Ney è stato anche escluso da Carlo Ancelotti dalla lista dei convocati del Brasile per le sfide contro Cile e Bolivia. Una decisione da parte di Sir Carlo che ha lasciato tutti sorpresi, il 10 carioca prima di tutti. Ecco la risposta del classe '92 alla mancata convocazione.

Brasile, Neymar out dai convocati di Ancelotti: "Fuori per scelta tecnica" — Nelle ultime due partite del girone di qualificazione al Mondiale, il Brasile dovrà fare a meno di Neymar. Il numero 10 del Santos, infatti, è stato escluso da Carlo Ancelotti nella lista dei convocati. Il Brasile, come ricordiamo, affronterà giovedì 4 settembre il Cile e poi martedì 9 la Bolivia. Carioca già sicuri della qualificazione al Campionato del Mondo.

La scelta di non includere O'Ney ha lasciato perplessi tutti, tra cui lo stesso giocatori. Più di qualche sportivo era sicuro che la mancata convocazione dell'ex Barcellona e PSG fosse dovuta per motivi legati ad un infortunio ma nelle ultime ore è arrivata la risposta dell'attaccante: "Contro il Bahia, domenica scorsa, non avrei giocato per squalifica - ha spiegato nel post match contro il Fluminense - ed è per questo che abbiamo concordato di tenermi a riposo in allenamento, per recuperare al meglio".

Nella sfida di ieri sera contro la squadra di Thiago Silva, terminata 0-0, il classe '92 è sceso regolarmente in campo per tutti i 90 minuti, proprio per questo non ha affatto condiviso la scelta dell'ex tecnico del Real Madrid: "Non sono infortunato, ritengo che la scelta non abbia nulla a che vedere con la mia condizione fisica. E' stata una decisione dell'allenatore". Parole che in Brasile sono risuonate come una frecciata velenosa ad Ancelotti, il quale in conferenza stampa aveva dichiarato di non averlo convocato per motivi fisici. Non certo un buon segnale in vista delle prossime partite della Seleção.