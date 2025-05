Neymar, parla il padre: “Tornati per dimostrare solidarietà al Santos”

"Siamo venuti a dimostrare solidarietà al Santos, che aveva bisogno di supporto e di un impatto per attrarre tifosi e sponsor. È quello che è successo. Neymar doveva rimettersi in gioco qui col Santos. Potevamo scegliere qualsiasi altro club, o anche chiedere un contratto di 3/5 anni qui Il rischio era tutto nostro e di Neymar. Se Neymar non si fosse ripreso fisicamente cosa avremmo fatto per la seconda metà dell’anno? È difficile spiegare a chi non vuole capire. Il Santos sta attraversando una ristrutturazione. Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare il club a rendere in campo, bisogna solo avere pazienza. Il calcio non si fa in un giorno".