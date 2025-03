Neymar torna tra i convocati del Brasile. Tagliati i “due italiani”

Neymar torna in Nazionale a distanza di anni. La notizia che infiamma i brasiliani prima delle decisive partite per le qualificazioni al prossimo Mondiale

Il Brasilesi prepara alle prossime due partite di qualificazione per i Mondiali 2026 in programma a marzo. La squadra brasiliana affronterà prima la Colombia poi l'Argentina in due scontri molto importanti ai fini della classifica. Poche ore fa Dorival Júnior ha reso nota la lista dei 23 giocatori scelti e spunta il nome di Neymar che a distanza di anni torna a vestire la maglia verdeoro.