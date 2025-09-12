Nico González potrebbe scendere in campo contro il Villarreal, provando ad invertire il trend dell'Atlético.

Giammarco Probo 12 settembre - 17:22

Dopo tanti anni in Italia Nico González ha deciso di intraprendere una nuova avventura, ne LaLiga. Nella finestra di mercato da poco conclusa l'ex calciatore della Juventus è passato alla corte di Diego Simeone, all'Atlético Madrid, attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Quest'oggi l'argentino s'è presentato ai suoi nuovi tifosi, rilasciando le prime dichiarazioni in conferenza stampa.

Le parole di Nico González — Domani l'Atlético Madrid sfiderà il Villareal, con l'obiettivo invertire il trend delle prime giornate, in cui ha raccolto soltanto due punti. Sulla sfida Nico González ha detto: "Sono emozionato, impaziente. Non vedo l'ora che si giochi domani. Darò tutto me stesso, ho molti obiettivi con l'Atletico, credo in me stesso e devo dare il massimo".

All'Atlético Nico ritrova diversi connazionali, tra cui anche l'allenatore Simeone. L'ex Juve ha raccontato come questa situazione possa tradursi in un vantaggio per il suo adattamento in un nuovo campionato: "Avere compagni argentini aiuta molto, arrivare a un allenamento e sentire la voce argentina è un'altra gioia. Mi godo ogni momento. Arrivare al club, stare con il compagno. Simeone? È uno dei migliori al mondo. Ho chiacchierato nel poco tempo che avevo, mi ha spiegato cosa voleva da me e gli ho detto che ero completamente d'accordo con lui. Ora non mi resta che dimostrarlo e dare il massimo in campo".

Infine, Nico ha concluso affermando: L'Atletico è un club molto importante. Volevo davvero essere qui. Sono emozionato. Ho 27 anni e la verità è che ho ancora molti obiettivi da raggiungere. Oggi indosso questa maglia; mi piacerebbe vincere tante cose. Sono emozionato per la partita di domani. Se tocca a me giocare domani lascerò la vita per questa maglia, che è molto bella e la rispetterò sempre".