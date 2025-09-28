derbyderbyderby calcio estero Nico Gonzalez torna sul passato alla Juve: “Non mi sentivo me stesso. Voglio tornare quello della Fiorentina”

Le dichiarazioni dell'argentino dopo la vittoria contro il Real.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

L'Atletico Madrid di Simeone ha vinto, ieri pomeriggio, il derby contro il Real Madrid di Xabi Alonso. Una vittoria storica, un durissimo 5-2. Al termine della partita Nico Gonzalez, ex Juventus e Fiorentina, ha parlato con i giornalisti di Mediaset del match e anche della sua avventura in Italia.

Nico Gonzalez in camo con la Juventus. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Dopo la Juventus, la rinascita

—  

L'attaccante classe 1998 è cresciuto nelle giovanili dell'Argentinos Juniors squadra con cui ha anche debuttato e giocato due stagioni nel massimo campionato argentino. Nel 2018, ad appena venti anni, Nico Gonzalez è arrivato in Europa, iniziando la sua avventura con la maglia dello Stoccarda. Tre anni dopo è stato acquistato dalla Fiorentina, in cui è riuscito a mettersi in mostra con 38 gol realizzati in tre stagioni. Alla Juventus non è riuscito a confermare quanto fatto in maglia Viola, ma all'Altético Madrid è tutt'altra storia.

Nico Gonzalez in azione con la maglia della Fiorentina. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Alla Juve non mi sentivo me stesso

—  

È iniziata bene l'esperienza di Nico Gonzalez ne LaLiga: ha segnato, infatti, all'esordio nel successo per 2-o ottenuto dai Colchoneros contro il Villarreal. Impiegato anche nella stracittadina di sabato Gonzalez ha giocato bene, conquistando anche il rigore poi trasformato da Julian Alvarez. Dopo la partita ha risposto ad alcune domande dei giornalisti di Mediaset riguardo al suo momento, a come si sta trovando all'Atletico e sul suo anno in bianconero: "Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui". 

 

