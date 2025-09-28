L'attaccante classe 1998 è cresciuto nelle giovanili dell'Argentinos Juniors squadra con cui ha anche debuttato e giocato due stagioni nel massimo campionato argentino. Nel 2018, ad appena venti anni, Nico Gonzalez è arrivato in Europa , iniziando la sua avventura con la maglia dello Stoccarda. Tre anni dopo è stato acquistato dalla Fiorentina, in cui è riuscito a mettersi in mostra con 38 gol realizzati in tre stagioni. Alla Juventus non è riuscito a confermare quanto fatto in maglia Viola, ma all' Altético Madrid è tutt'altra storia .

Alla Juve non mi sentivo me stesso

È iniziata bene l'esperienza di Nico Gonzalez ne LaLiga: ha segnato, infatti, all'esordio nel successo per 2-o ottenuto dai Colchoneros contro il Villarreal. Impiegato anche nella stracittadina di sabato Gonzalez ha giocato bene, conquistando anche il rigore poi trasformato da Julian Alvarez. Dopo la partita ha risposto ad alcune domande dei giornalisti di Mediaset riguardo al suo momento, a come si sta trovando all'Atletico e sul suo anno in bianconero: "Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui".