La vittoria sul Ruanda per 2-0 sembrava aver ridato entusiasmo alla Nigeria ma il pareggio per 1-1 contro lo Zimbabwe ha quasi del tutto spento ogni speranza di qualificazione al Mondiale 2026 . Con la vittoria del Sud Africa sul Benin per 2-0, la vetta della classifica è distate ora 6 punti e, a quattro giornate dalla fine dei girone, la situazione per Osimhen e compagni si fa davvero dura anche perché la conquista del secondo posto (occupato dal Ruanda a 8 punti) potrebbe non bastare per accedere ai play off: la Nigeria ora ha 7 punti ma l'ultima a disputarli ora, classifica alla mano, sarebbe il Senegal che ne ha 12.

Tra i più delusi nelle file delle Super Eagles c'è Victor Osimhen. L'ex attaccante del Napoli, che non aveva già preso parte all'ultimo Mondiale in Qatar, rischia di dover saltare anche quello dell'anno prossimo. Dopo il pareggio all'ultimo minuto di Chirewa, il centravanti del Galatasaray ha abbandonato il terreno di gioco visibilmente deluso e arrabbiato. In un video circolato nelle ultime ore sui social, si vede il classe '97 arrabbiarsi molto con Victor Boniface, suo amico. L'attaccante del Bayer Leverkusen, capendo la delusione del compagno, gli si è avvicinato per cercare di calmarlo ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Nel video lo si vede venire respinto ben tre volte per essere alla fine mandato a quel paese. La prossima partita, in programma il prossimo settembre, vedrà la Nigeria impegnata in casa contro il Ruanda. Ultima spiaggia per credere ancora in una qualificazione ormai quasi impossibile.