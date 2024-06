Nigeria, Derby orientale abbandonato e sospeso per un rigore concesso nel finale

Derby orientale senza fine e che potrebbe essere ripreso nelle prossime ore ma nulla è sicuro...

Emanuele Landi Redattore 10 giugno - 18:43

Non solo per la nazionale ma in Nigeria anche nel campionato succede di tutto. Nel corso della 35° giornata della NPFL, in programma il 9 giugno, il piatto forte, infatti, della Nigerian Premiere Football League prevedeva il derby orientale tra Rangers International e Enyimba. La partita non ha avuto fine, visto l'abbandono da parte degli ospiti e dei disordini causati dall'ingresso dei tifosi. Il motivo? Allo stadio Nnamdi Azikiwe di Enugu il gioco è stato interrotto dopo che ai Rangers è stato assegnato un rigore al settimo minuto di recupero della ripresa.

Nigeria, succede di tutto dopo il 90+7' — I giocatori dell'Enyimba, come riportano alcune testate locali, hanno protestato contro il rigore ma l'arbitro ha mantenuto la sua posizione. A quel punto i giocatori sono usciti dal campo e si sono rifiutati di tornare per continuare a giocare. Dopo aver aspettato che i giocatori rientrassero sul terreno di gioco, l'arbitro ha posizionato la palla solo perché aveva timore che alcuni tifosi in tribuna iniziassero a lanciare oggetti in campo. L'arbitro e i giocatori dei Rangers si sono spaventati e sono scappati via visto che in campo stava entrando di tutto. I tifosi hanno sopraffatto gli steward dello stadio e hanno invaso il campo di gioco, ponendo così una brusca fine alla partita.

I giocatori dell'Enyimba hanno rincarato la dose, invece di consentire ai padroni di casa di tirare il calcio di rigore. I calciatori ospiti, infatti, hanno inscenato uno sciopero e i tifosi hanno invaso il campo, lasciando l'amaro in bocca a molti tifosi che si sono espressi a parole sulla NPFL e sul suo potenziale di attirare tifosi al calcio di rigore stadio. Allo stato attuale, la partita potrebbe continuare nelle prossime ore, con pesanti multe per entrambe le squadre da parte della NPFL. Una decisione, però, non è stata ancora presa lasciando i tanti appassionati in Nigeria e non solo visibilmente perplessi.