Due ex calciatori francesi all'attacco di Deschamps e Mbappé . Se da una parte Jerome Rothen ha puntato il dito contro il ct della Francia, Didier Deschamps, reo di non aver più il controllo del gruppo dopo le sue recenti scelte sulle convocazioni, dall'altra Christophe Dugarry ha criticato apertamente Kylian Mbappé.

Ai microfoni di RMC Sport il 52enne ex attaccante si è lamentato dell'atteggiamento del fenomeno francese appena passato al Real Madrid. Per Dugarry i comportamenti di Mbappé non sono in linea con il suo status di leader e capitano della Francia.