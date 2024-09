Francia, Dugarry critica Mbappé: “È stato mediocre per molto tempo”

L'ex attaccante della Nazionale francese non ha usato mezzi termini nel criticare il fuoriclasse del Real Madrid durante il programma "Rothen s'enflamme" su RMC Sport.

Kylian Mbappé ha avuto un inizio di stagione discontinuo al Real Madrid. Dopo aver segnato nella sua prima partita alla guida delle Merengues, in Supercoppa Europea, l'attaccante, arrivato in questa stagione dal PSG, ha segnato di nuovo solo contro il Betis nel quarto turno della Liga spagnola. Christophe Dugarry, ex giocatore della Nazionale francese, ha nuovamente criticato il 25enne.

Dugarry molto duro su Mbappé — "È un buon inizio di stagione, ha segnato nella prima partita, ha appena segnato due gol, se ci atteniamo strettamente alle statistiche, è un successo. È lì per fare gol. Poi, in partita, lui e la sua squadra devono essere molto più bravi. Kylian Mbappé, nonostante le sue statistiche e i suoi gol importanti, è stato mediocre e inadeguato nel gioco per molto, molto tempo. Da diversi mesi, sia con la Nazionale francese, sia con il PSG, sia attualmente a Madrid", ha analizzato Dugarry nel programma "Rothen s'enflamme" su RMC Sport.

Mbappé a EURO 2024 (Foto du Justin Setterfield/Getty Images)

Dugarry, campione del mondo e d'Europa con la Francia tra 1998 e 2000, ha anche individuato alcuni aspetti in cui Mbappé deve migliorare e lo ha paragonato a Vinicius, suo compagno di squadra al Real Madrid.

Christophe ha poi rincarato la dose — "Deve migliorare nel suo ruolo di attaccante, nei duelli, nella sfida fisica che comporta giocare in questa posizione, nel colpo di testa e nella qualità tecnica. Fa sempre meno la differenza e deve mettersi in discussione. Dovrà migliorare il suo gioco. Vediamo anche i limiti tecnici di Mbappé. Sappiamo che non è nella top 10 dei giocatori più tecnici. E oggi i suoi limiti sono evidenti con un giocatore come Vinicius al suo fianco".

Non è la prima volta che Dugarry mostra il suo disappunto nei confronti di Mbappé, avendo già espresso commenti negativi sull'attaccante all'inizio dell'anno.