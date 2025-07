Nordsjaelland Brondby, 2° turno di Superliga danese: info partita, probabili formazioni, analisi quote e pronostico

Vincenzo Bellino Redattore 25 luglio - 10:17

Nordsjaelland-Brondby, sfida ad alta quota nella seconda giornata di Superliga danese. Entrambe le squadre arrivano da un esordio positivo e cercano conferme nei rispettivi percorsi. Calcio d'inizio fissato domenica 27 luglio alle 18:00. Occhi puntati su un match che promette spettacolo, gol e... tante occasioni per gli scommettitori.

Qui Nordsjaelland — Buon inizio di campionato per il Nordsjaelland che all'esordio ha sconfitto a domicilio il Fredericia, nonostante qualche rischio di troppo nel finale di gara la squadra di Essien si è imposta 3-2 in trasferta, collezionando il primo successo della nuova stagione di Superliga. Ora bisognerà allungare la striscia di risultati positivi tra le mura amiche contro il Brondby, a secco in trasferta da 3 anni.

Qui Brondby — Positivo anche l'esordio del Brondby che, davanti ai propri tifosi, si è imposto 2-1 sul Silkeborg. La squadra di Birk non è riuscita però a ripetersi nell'andata dei preliminari di Conference League sul campo dell'HB Torshavn (squadra delle Isole Far Oer). In vantaggio con Bundgaard, i padroni di casa hanno trovato la rete del pari quasi allo scadere (1-1). Tutto rimandato al ritorno in Danimarca tra una settimana.

I precedenti — Per il Brondby affrontare il Nordsjaelland in trasferta è diventato un vero e proprio tabù, l'ultimo successo (0-2) risale al 2022. Da lì in poi, nei successivi 6 precedenti, quattro vittorie dei padroni di casa e due pareggi.

Nordsjaelland-Brondby, probabili formazioni — Il Nordsjaelland dell'ex Chelsea, Milan e Nazionale ghanese Michael Essien scende in campo con un 4-3-3. Tra i pali Lykke; in difesa schiaramento a quattro con Lähteenmäki e Ankersen sulle corsie basse, mentre Hogsberg e Salquist agiranno al centro. Yirenkyi, Brink, Nicklas Rojkjaer formeranno il tridente di centrocampo, mentre Amoako, Nene ed Egeli quello d'attacco.

NORDSJAELLAND (4-3-3): Lykke; Lähteenmäki, Hogsberg, Salquist, Ankersen; Yirenkyi, Brink, Nicklas Rojkjaer; Amoako, Nene, S. Egeli. Allenatore: Michael Essien

Difesa a tre per il Brondby che schiera Klaiber, Alves, Vanlerbergh a protezione dell'estremo difensore Pentz. A centrocampo gli esterni saranno Villadens e Divkovic con Spierings e Nartey al centro. In avanti al fianco di Bundgaard, Bischoff e Vallys completeranno il tridente offensivo.

BRONDBY (3-4-3): Pentz; Klaiber, Alves, Vanlerbergh; Villadens, Spierings, Nartey, Divkovic; Bischoff, Vallys, Bundgaard. Allenatore: Frederik Birk

Analisi quote e Pronostico — Quote abbastanza equilibrate, con Brondby leggermente favorito, nonostante gli ultimi 6 precedenti non sorridano agli ospiti. Segno 1 a 2.70, segno 2 a 2,38, possibile pareggio offerto a 3.60. Storicamente è una sfida che ha sempre regalato goal e spettacolo, ecco perchè le piste goal, over 2.5 (entrambe a 1.50) e addirittura il Goal+Over 2.5 (quota 1.68) sono tutte percorribili.

PRONOSTICO: OVER 2.5

Nordsjaelland-Brondby, cosa scommettere —

Goal (quota 1.50)

Over 2,5 (quota 1.50)

Combo Goal+Over 2.5 (quota 1.68)