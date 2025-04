Copenaghen-Brondby grande classica del calcio danese: padroni di casa per allungare in vetta, ospiti per rientrare nella corsa al titolo

Vincenzo Bellino 12 aprile 2025

Copenhagen non è solo la capitale economica e culturale della Danimarca, dove l'eleganza mitteleuropea incontra l’essenzialità scandinava. È anche teatro di una delle rivalità calcistiche più accese del Nord Europa. Una città dalle mille sfaccettature che, tra porti incantati, arte urbana e centri finanziari, trova nel derby Copenhagen-Brøndby la sua valvola di sfogo più autentica.

Due identità in contrasto. Da una parte i Løverne (i Leoni), nati nel 1992 dalla fusione dei club cittadini più titolati per riportare la capitale ai vertici del calcio danese. Dall’altra i Drengene fra Vestegnen (i Ragazzi della Periferia), nati nel 1964 e cresciuti lottando per emergere fino al primo titolo nel 1985. Oggi Brøndby è un comune autonomo, ma il fuoco del derby continua a bruciare, alimentato da anni di sfide memorabili, tensioni sugli spalti e battaglie in campo.

Una rivalità che non affonda le radici nella politica o nella religione, ma in qualcosa di altrettanto viscerale: il conflitto tra centro e periferia, potere e rivincita, tradizione e ribellione. È il derby dei contrasti, delle coreografie epiche, dei gol che fanno storia. Il collega danese Rasmus Bruun, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha guidato nel cuore pulsante di questa eterna sfida.

Che tipo di atmosfera e intensità si respira nel derby di Copenaghen?

È sempre una sfida ad altissima tensione, anche se non sempre brilla per qualità tecnica. In campo dominano i contrasti, la fisicità e un ritmo frenetico: è una battaglia più che una partita.

Chi arriva al derby con i favori del pronostico?

La favorita è nettamente FC Copenhagen: hanno un budget superiore, sono in vetta alla classifica e, complice la squalifica del settore ospiti per disordini passati, potranno contare su un clima ancora più favorevole in casa.

Chi sono i protagonisti più attesi e come si confrontano i due allenatori?

Per FC Copenhagen, fari puntati su Roony Bardghji e Mohamed Elyounoussi, anche se entrambi sono reduci da problemi fisici. Kevin Diks è noto per le sue prestazioni nei big match, mentre Thomas Delaney può garantire esperienza e leadership.Nel Brøndby, gli uomini chiave sono Mathias Kvistgaarden e Nicolai Vallys, con il veterano Daniel Wass a guidare la squadra con carisma e personalità.

Come si sta delineando la corsa al titolo? Il Brøndby può rientrare in gioco? E quali sono le rivali più pericolose per il Copenhagen?

Al momento la lotta per il titolo sembra un affare tra FC Copenhagen e FC Midtjylland. Il Brøndby, reduce da un avvio complicato e con una nuova dirigenza tecnica, è chiamato a rincorrere. Ma la stagione è ancora lunga e il margine per rientrare resta aperto.

C'è un derby entrato nella storia che ricordi con particolare emozione?

Due sfide al Parken Stadium sono rimaste impresse nella memoria dei tifosi. Il derby del 2001, quando il Copenhagen conquistò il titolo con un gol iconico

E quello del 2002, in cui il Brøndby ribaltò tutto nei minuti finali per laurearsi campione